Permessi legge 104: c’è un limite di parentela e affinità per fruirne

Analizziamo il grado di parentela che da il diritto alla fruizione dei permessi legge 104, analizzando la domanda di un nostro lettore: Buongiorno, vorrei sapere se un dipendente pubblico ha diritto ad usufruire della Legge 104/92 per la nonna del marito. Ringraziando anticipatamente.

Il soggetto che assiste il familiare disabile con legge 104 art. 3 comma 3, può fare richiesta dei permessi di tre giorni al mese (anche frazionati), indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, nel nucleo familiare, legittimati a prestare assistenza. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto. L’art. 24 della legge 183/2010, chiarisce che il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente.

