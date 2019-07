Permessi legge 104: contributi validi per diritto e misura?

Permessi legge 104 art. 3 comma 3 sono coperti da contribuzione figurativa, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, mia madre è malata di Alzheimer. Fruisce Dell assegno di accompagnamento. Ho 2 sorelle. Una di loro fruisce dei 3 gg di permesso per assisterla. Io svolgo lavoro a turni come dipendente nei, e fra circa 3 anni maturerò il diritto alla pensione anticipata. Potrei subentrare a mia sorella frazionando le 21 ore in 7 presenze da 3 ore ciascuna da svolgersi anticipando l’uscita o ritardando l’entrata? Se sì, in base a quale circolare INPS i contributi figurativi derivanti da ciò valgono per diritto e misura? Cordialità

Permessi legge 104 art. 3 comma 3: utili al diritto e alla misura per la pensione?

I permessi legge 104 secondo l’art. 33 comma 3 sono fruiti dal lavoratore disabile e dal familiare a cui prestano assistenza. Si tratta di tre giorni di permesso al mese e sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. I permessi per legge 104 art. 3 comma 3, possono essere fruiti anche ad ore, molto dipende dal Ccnl di categoria.

La contribuzione figurativa trova applicazione sia ai fini del diritto alla pensione sia ai fini della misura.

La situazione cambia per i permessi orari giornalieri previsti dall’art. 33 – comma 2 della legge 104/92. Questi sono retribuiti ma la copertura con contribuzione figurativa è parziale con la possibilità di integrazione da parte dell’interessato.

Al proposito la Circolare INPS n. 133/2000, richiamando la legge n. 53/2000, al punto 3.4 recita quanto segue: “I permessi di cui al comma 2 (permessi “ad ore”) risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71)“.

Maggiori chiarimenti si possono trovare nella circolare n. 15/2001 che precisa le ulteriori indicazioni su copertura integrativa mediante riscatto e versamenti volontari.

Circolari Inps

È possibile leggere qui le circolari Inps menzionate:

Circolare n. 133 del 17 luglio 2000

Circolare n. 15 del 23 gennaio 2001