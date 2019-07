Permessi legge 104 per entrambi i genitori con handicap grave

Permessi legge 104 per assistere entrambi i genitori, esaminiamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno, desidererei sapere se posso usufruire della 104 o altra norma poiché ho due genitori anziani di 82 anni, uno diabetico, l’altro ha una sordità con invalidità all’80% senza pensione di invalidità.

Molto spesso li accompagno a fare visite mediche, utilizzando i permessi per ferie o motivi familiari. Questi ultimi sono 18 ore annue e, come potete capire, si esauriscono con tre/quattro visite e/o esami.

Grazie per l’attenzione, resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti.

Permessi legge 104 di tre giorni retribuiti

La legge 104 tutela sia il lavoratore invalido sia il lavoratore che si occupa dell’assistenza dei suoi familiari affetti da “handicap grave”. Quindi, lei può fare richiesta dei 3 giorni al mese dei permessi legge 104, se i suoi familiari hanno una validità accertata e un verbale legge 104 che riporti l’handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3. Per avere la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso retribuito bisogna fare domanda all’Inps e al datore di lavoro, troverà tutte le indicazioni in quest’articolo: Permessi legge 104, quali documenti presentare al datore di lavoro

Assistenza ad entrambi i genitori

Quando c’è la possibilità di poter assistere e accudire contemporaneamente i due genitori non è possibile il cumulo. Se invece si presenta una situazione in cui i due genitori si trovano in due contesti diversi, quindi non c’è la possibilità da parte del figlio di accudirli nello stesso momento entrambi, può ottenere il cumulo dei permessi 104.

Quindi l’assistenza si considera “disgiunta” c’è la necessità di dover assistere due o più soggetti con handicap in modo e tempi diversi, e che l’assistenza sia esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti.

Anche per ottenere i sei giorni di permesso retribuito al mese ai sensi della legge 104, bisogna presentare domanda indicando le generalità dei soggetti disabili d’assistere. Alle domande vanno corredate da idonee certificazioni relative alla diagnosi della disabilità, accompagnate da dichiarazione di responsabilità per la esistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.