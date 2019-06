Prestito con legge 104: ecco la procedura da seguire e i requisiti necessari

Ottenere un prestito non è cosa semplice, come pubblicano sempre più spesso banche e finanziarie. Alla fine vogliono sempre più garanzie per poter erogare prestiti anche di piccola entità. E ciò accade ancor di più per chi percepisce una pensione di invalidità con legge 104.

Prestito con una pensione di invalidità ordinarie e invalidità civile

Oggi rispondiamo ad un nostro lettore che ci ha posto un quesito molto interessante:

“Buongiorno, ho 52 anni un assegno di pensione di invalidità da 510 e un altro di invalidità civile da 285, posso chiedere un piccolo prestito di 3mila euro con la cessione del quinto? Grazie”.

Per poter rispondere al nostro lettore bisogna far prima presente le differenze tra le due pensioni: quella di invalidità ordinaria e quella di invalidità civile.

Differenze tra invalidità ordinaria e invalidità civile

La differenza tra le due pensioni di invalidità si riscontrano soprattutto nei requisiti per ottenerle.

Per la pensione di invalidità civile i requisiti per farne richiesta sono: l’età anagrafica che deve essere compresa fra i 18 anni e 65; il reddito personale non deve superare i 4.800 euro; infine bisogna avere un riconoscimento di invalidità compreso tra il 74% il 99%.

Mentre per l’invalidità ordinaria i requisiti principali per ottenerla sono: è necessario il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa della misura di due terzi, avere contributi versati per almeno 5 anni di cui 3 anni negli ultimi 5 anni. L’INPS esegue una valutazione di invalidità ordinaria tenendo conto delle specifiche attività lavorative che svolge il richiedente.

Prestito: come ottenere un finanziamento con legge 104

Fatta chiarezza sulla differenza delle due invalidità, passiamo a come poter richiedere un finanziamento con le sole pensioni di invalidità.

Mettiamo in chiaro che secondo ciò che è trascritto sul sito dell’Inps la pensione di invalidità civile non è un reddito cedibile, cioè non e possibile porlo come garanzia per poter richiedere un finanziamento. Ma ci possono essere delle eccezioni.

Infatti una richiesta di prestito con pensione di invalidità viene accettata offrendo anche ulteriori garanzie. Entriamo nel dettaglio.

Prestito legge 104: si può chiedere con la pensione d’invalidità?

Le banche, solitamente, non vedono la condizione d’invalidità come una discriminante per concedere o meno un prestito. La valutazione per concedere il prestito si basa soprattutto sul tipo di patologia da cui si è affetti e dalle proprie possibilità economiche, in quanto in caso di insolvenza, la pensione di invalidità potrebbe causare qualche problema alla banca.

Prestito con pensione di invalidità: quali requisiti servono

Anche per la richiesta di un finanziamento con la pensione di invalidità bisogna fornire delle adeguate garanzie. La banca in questo caso interessa fondamentalmente due cose: che in caso di precedenti finanziamenti si è riusciti a restituire per intero il prestito e che l’età del richiedente non superi l’età massima.

Un altro requisito importante è che la pensione di invalidità al netto della rata da pagare garantisce di vivere sempre con un tenore di vita dignitoso. Quindi bisogna dimostrare di poter restituire il prestito senza difficoltà.

Ci sono anche casi in cui la condizione di disabilità può essere un impedimento alla richiesta di prestito. Ciò dipende dalla patologia e dallo stato di invalidità, nel caso si verifica un’alta probabilità di decesso prima che il prestito venga restituito potrebbe essere un deterrente per la banca che deve accettare la richiesta.

Prestito legge 104: quale tipo di prestito si può richiedere con la pensione di invalidità

Per la richiesta di un prestito con la sola pensione di invalidità, la banca o l’istituto di credito dovrà considerare proprio quest’ultima per assicurarsi il rimborso della somma prestata. Il prelievo però dovrà concedere al richiedente la possibilità di vivere dignitosamente.

In questo caso è privilegiato l’utilizzo del cosiddetto prestito con cessione del quinto della pensione, una tipologia di finanziamento che permette di rimborsare la somma ricevuta attraverso prelievi diretti dalla pensione di invalidità che non superino, però, un quinto (il 20%) dell’importo ricevuto.

Ma questi tipi di prestiti sono sempre rilasciati anche considerando la patologia di invalidità e le possibilità di decesso, per questo motivo il finanziamento viene tutelato da una polizza assicurativa.

Prestito con invalidità: i documenti necessari.

I documenti da presentare sono gli stessi per qualsiasi richiesta di finanziamento, ossia la documentazione che attesti le generalità e il reddito annuale. In più bisogna, anche, presentare una documentazione medica che attesti la patologia d’invalidità, ed è proprio su questa che la banca porrà la sua attenzione per determinare il successo della richiesta di prestito.

La stessa attestazione medica verrà valutata anche dalla compagnia di assicurazioni che stipulerà l’assicurazione sulla vita collegata al prestito.

Prestiti con invalidità: i casi in cui la banca non eroga il prestito

La banca potrebbe non concedere il prestito per diversi motivi, il principale è quello che ritiene il richiedente con un’alta probabilità per le patologie di invalidità, o anche la possibilità che non possa restituire il prestito. Infatti, dobbiamo dire che la pensione di invalidità non è aggredibile in caso di insolvenza, cioè la banca non può rivalersi su di essa nel caso in cui il richiedente smetta di rimborsare il finanziamento.

Quindi, i casi per cui la banca o l’istituto di credito decide di non erogare il prestito con la pensione di invalidità sono:

patologia troppo grave e probabilità di decesso troppo alte;

pensione di invalidità troppo esigua;

pensione di invalidità troppo insicura, ovvero che, per qualsiasi motivazione, essa possa essere sospesa o eliminata.

Risposta al nostro lettore

In base a ciò che abbiamo trascritto, la possibilità che il nostro lettore possa richiedere un prestito e che sia accettato dalla banca dipende da diversi fattori. Per quanto riguarda l’età anagrafica è assolutamente accettabile in quanto è ancora una persona giovane, tutto dipende dalla patologia invalidante, se questa viene ritenuta troppo grave la banca ha tutte le facoltà di non concedere il prestito. Comunque al mio avviso penso che per l’importo per cui si vuol richiedere il prestito non ci siano particolari problemi, basta attenersi ai requisiti richiesti.

