Centri estivi:negato l’accesso per i ragazzi disabili. Un problema che si ripresenta ogni anno creando emarginazione, disagi e difficoltà. La denuncia di tale abuso arriva da alcuni genitori con una lettera aperta residente nel veneziano. Nella lettera si legge: “Ad oggi è concesso di accedere ai centri estivi esclusivamente tramite la presenza di un operatore, che ha un costo di 500 euro a settimana, finanziato solitamente dal Comune o dalle Ulss”. Il servizio è stato garantito per diversi anni dal comune di Venezia. Allo scorso anno le settimane di frequenza dei centri estivi per i ragazzi disabili, è stata ridotta ad una con la condizione che la richiesta deve essere fatta in largo anticipo e senza garanzia sull’accettazione della domanda.

Ragazzi disabili: i genitori denunciano la violazione dei diritti umani.

La lettera riporta anche le difficoltà di assistenza per i ragazzi disabili, dovuta dalla limitazione delle ore durante il periodo estivo calcolate sull’intero anno scolastico. I genitori spiegano che: “il tempo dedicato ai ragazzi disabili ai centri estivi risulta insufficiente se si tiene conto delle ore che devono necessariamente essere svolte dagli operatori anche in classe”.

Disabilità: lotta contro le ingiustizie

I ragazzi speciali dovrebbero essere tutelati e integrati in una società che troppo spesso li mette alla porta. Le famiglie Sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca, alla voce alunni con disabilità riporta: “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. […]”.

Allora: perché bisogna combattere contro le istituzioni che dovrebbero dare istruzione e forza agli alunni disabili? Perché viene negato l’accesso ai centri estivi? Perché nelle attività di svago, di condivisione e di socializzazione collettiva, i ragazzi disabili sono esclusi?

Raccontatemi la vostra storia, la vostra lotta contro le ingiustizie, l’emarginazione di chi dovrebbe essere tutelato, scrivetemi a: notizieora.it@gmail.com