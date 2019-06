Verbale legge 104 con revisione “no”, è possibile fare ricorso?

Buon giorno, fino a tempo fa, avevo la 104. In commissione di accertamento, mi e stata tolta, in quanto riconoscono sì la gravita, ma puntualizzando che sono in attesa di intervento. Con revisione no. Ma per garanzie al quanto negative non mi sottopongo. Ma si può ugualmente fare ricorso con revisione no? Ringrazio

Verbale legge 104: ricorso nel termine di 180 giorni

Gent.mo Sig.re

È nel suo diritto presentare ricorso nel termine di 180 gg (sei mesi), dalla notifica del relativo verbale, laddove le sue patologie presentano la gravità per il riconoscimento dell’art. 3 comma della legge 104/92, indipendentemente da altri fattori.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena