Visita per invalidità, come conoscere la sede Inps

Visita medica per invalidità e sede Inps, analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno, sono una insegnante e usufruisco della legge 104 per mio marito riconosciuto invalido al 100% a causa delle diverse patologie. A novembre 2018 mio marito si doveva sottoporre a visita medica per revisione ma non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da parte dell INPS. A dicembre mi sono recata presso l ufficio invalidi della ASL dove mio marito si sottoponeva a revisione e l’impiegato preposto mi ha riferito che non si effettuavano più lì le visite bensì presso la sede Inps e che dovevamo ricevere chiamata, ma a tutt oggi nulla. Ultimamente la situazione di salute di mio marito si è aggravata ulteriormente, che cosa mi consiglia di fare?

È possibile conoscere le sedi Inps e quindi anche la sede in relazione al suo indirizzo di residenza inserendo il proprio codice di avviamento nel sito internet dell’ Inps oppure recarsi in un Caf che possono aiutarla per la domanda di revisione.

Potrà contattare direttamente la sede di appartenenza in modo da poter chiedere informazioni sulla tempistica della visita.

