Disney+ abbonamenti da record

Disney+ sarà un successo annunciato stando al numero di abbonamenti decisamente esorbitanti dalle ultime stime. La piattaforma Disney approderà in Italia il prossimo marzo 2020 e già si prevede un successone.

Disney+ 30 milioni di abbonati in pochi mesi

Lanciata sul finire del 2019, solo in alcuni paesi, tra cui la casa base negli USA, la piattaforma Disney+ ha superato ogni rosea aspettativa, ottenendo ben 30 milioni di utenti. Il segreto del successo della nuova piattaforma streaming è dovuto a due fattori. Non soltanto una vasta copertura di materiale, tra saghe a marchio Disney e brand come il National Geographic, ma anche il costo più accessibile rispetto ad altre piattaforme concorrenti nello streaming, come Netflix o Apple tv. Con un esborso mensile per abbonamento di 6,99 Euro.

Al momento il numero di abbonati che Disney è riuscita a conquistare in pochi mesi equivale ad una bella fetta degli abbonati Netflix, e supera, ad esempio sicuramente il numero di abbonati di HBO. Ma sono in crescita anche altri due servizi di Diesney, ovvero Hulu e ESPN+, aumentando rispettivamente a 30,4 milioni per il primo e 6,6 milioni di abbonati il secondo. Sul comparto dei film, Disney+ oltre ad avere una folta schiera di pellicole di animazione, coi rispettivi remake live action di ultima generazione, vanta nel suo catalogo i film con marchio Marvel e l’ intera saga Star Wars, tra cui la serie freschissima “The Mandalorian”. Insomma, si prevedono anche in Italia, per Disney+ abbonamenti corposi.

