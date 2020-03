Disney+: catalogo e prezzo della nuova piattaforma streaming

Disney+ è finalmente approdato in Italia ed in gran parte d’Europa, a partire dal 24 marzo. Scopriamo la larga fetta del catalogo Disney+ e il suo prezzo.

Disney+ catalogo ricco mi ci ficco?

Disney+, dopo aver annunciato una riduzione della propria qualità video, per non intasare eccessivamente la rete internet, ha finalmente visto la luce sui dispositivi e sulle smart TV compatibili, nel nostro paese. Ci troviamo di fronte ad un catalogo con centinaia di titoli disponibili e con ricchi contenuti extra. Di fatto nel catalogo Disney+ la cosa più appetitosa saranno proprio i contenuti extra che arricchiscono i film Marvel, con addirittura ore di contenuti speciali, come in un vero e proprio cofanetto BluRay. Ma cosa troviamo nel catalogo Disney+ e quale è il prezzo di abbonamento?

Disney+ costerà 6,99 euro al mese e propone una scelta ampia del repertorio Disney, potremmo dire una vera e propria completezza. Nel catalogo Disney+ troviamo l’intera saga dei film Marvel, i film dei Pirati dei Caraibi, tutti i classici animati e i rispettivi remake live action, tra cui l’inedito Lilli e il vagabondo del 2019. E ancora, troviamo tutta la serie di documentari Disney Nature e una intera sezione dedicata ai documentari di National Geographic. Se non bastasse, per tutti i piccini, c’è una sezione dedicata alle serie animate di casa Disney, ai film TV e i telefilm prodotti da Disney Channel, come Violetta e High School Musical e tutta una gamma di prodotti Vintage, come la serie di film del maggiolino matto e i vecchi cortometraggi di Topolino.

