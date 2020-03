Disney+ su Amazon Fire

In uscita in Italia nel prossimo 24 marzo, la piattaforma Disney+ sarà supportata da Amazon Fire e Tablet Fire. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà.

Disney+ supportato da Amazon Fire Tv

Dunque, la nuova piattaforma della Disney sarà supportata da Amazon Fire tv lo stick di Amazon che permette di usufruire delle piattaforme streaming sulla propria Smart Tv e sui tablet fire, dando così la possibilità agli utenti di trovare la piattaforma di streaming Disney+ direttamente dalla propria app su tablet, attraverso Fire TV del servizio Amazon, per cui sarà possibile anche accedere direttamente con comando vocale, se si dispone di Alexa, attraverso la apposita App. Ricordiamo che Disney+ approderà in Italia dal 24 marzo, al costo di 6,99 euro al mese e permetterà agli abbonati di accedere a una lunga lista di contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic, oltre a una programmazione originale che spazia tra serie TV e film esclusivi, tra cui ad esempio il nuovo film “Lilli e il vagabondo” in versione live action, uscito sulla piattaforma, in America lo scorso novembre.

Per gli utenti che volessero abbonarsi in preordine, sul costo annuale di 69,99 euro ci sarà uno sconto di 10 euro, non applicabile nel caso si volesse aderire al pagamento mensile. Ad ogni modo, anche grazie al supporto di Amazon Fire Tv, godersi i programmi di Disney+ sarà ancora più comodo e la concorrenza alla più gettonata Netflix sarà ancora più avvincente. Non resta che attendere l’arrivo della primavera per veder sbocciare la nuova piattaforma streaming di Mickey Mouse e company.

