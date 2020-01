Disney+ su Sky Q? Probabile arrivo

Sky Q ha già accorpato al suo abbonamento la piattaforma di streaming Netflix di recente, ma adesso potrebbe raggiungere un accordo anche con la nuova Disney+.

Disney+ e Sky Q, questo matrimonio s’ha da fare?

Disney+ è la nuova piattaforma in abbonamento a 6,99 Euro che arriverà in Italia il prossimo 24 marzo 2020, già approdata in USA lo scorso novembre 2019, ma adesso potrebbe congiungersi a nozze con il catalogo Sky Q. Per ora pare che la possibilità di un accordo riguardi solo la Gran Bretagna, ma non è da escludere che sia estesa anche ad altri paesi in un futuro prossimo. La Sky col debutto della piattaforma Disney+ perderebbe i diritti di tutti i contenuti a marchio Disney, questo sarebbe il motivo di un accordo per rendere possibili alcuni contenuti della casa di Mikey Mouse su Sky Q. Un accordo che converrebbe fortemente, dunque alla Sky, ma anche la Disney potrebbe trarne vantaggio data la mole di utenti di Sky Q.

Come funzionerà Disney+

Gli utenti che si abboneranno a Disney+ avranno la possibilità di sottoscrivere un pagamento mensile al costo di 6,99 euro, oppure uno annuale a 69,99 euro. Usufruendo del servizio, i nuovi utenti potranno godere di film, serie TV e documentari a marchio Disney su quattro dispositivi in contemporanea, per un totale di 10 dispositivi massimi associabili al suddetto account. Tra le principali attrazioni Disney+ proporrà il live action di Lilly e il vagabondo, ma anche la serie The Mandalorian, oltre a tutta la saga di Star Wars e i film della Marvel, ormai sotto la disponibilità Disney.

