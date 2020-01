Disney+ uscita in Italia con data ufficiale

Disney+ sarà il canale tematico in chiave streaming interamente dedicato alla Disney. Il canale già attivo negli USA, ha adesso una data di uscita anche in Italia, prevista per il prossimo marzo 2020.

Disney+ uscita in Italia a marzo

La piattaforma streaming Disney+ approderà in Italia dal 24 marzo 2020, ma anche altri saranno i paesi che vedranno l’arrivo della suddetta piattaforma, quali Spagna, Svizzera, Francia, Germania, Austria, Regno Unito e Irlanda. Per altri paesi europei bisognerà invece attendere l’arrivo dell’estate. Disney+ era previsto in origine per il 31 marzo in Italia, ma è stato anticipato l’arrivo di una settimana. Disney+ è già disponibile negli USA, in Canada e in Olanda dallo scorso novembre. Anche in Italia dunque partirà una nuova battaglia tra le piattaforme streaming, tra Netflix, fin qui assoluto dominatore che ha dovuto vedersela con Prime Video, NOW TV, Infinity e la più recente Apple TV+.

Ma cosa porterà e quanto costerà Disney+?

Il costo di Disney+ in Italia sarà di 6,99 Euro mensili e di 69,99 per chi volesse fare abbonamento annuale. Sulla piattaforma tutti i contenuti marchiati Disney, dai grandi classici dell’animazione ai nuovi live action, ma anche canali come National Geographic, i film Marvel e saghe come quella di Star Wars ormai entrambe sotto il dominio della Disney e ovviamente la nuova saga televisiva The Mandalorian. Sarà possibile attivare fino a ben 7 profili con cui accedere alla piattaforma, in modo da poterne usufruire con tutta la famiglia, da diversi dispositivi in casa.

