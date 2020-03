Disturbi intestinali, Enterogermina tra i farmaci più venduti online

L’intestino è una delle parti più delicate del nostro organismo, per questo motivo non è insolito soffrire di disturbi gastrointestinali, una condizione piuttosto comune, che crea non pochi disagi e fastidi a migliaia di persone. Non è un caso che uno dei farmaci più venduti online sia proprio l’Enterogermina, un rimedio in grado di ridurre i dolori addominali e diminuire gli attacchi di diarrea.

Nel dettaglio, questo prodotto farmaceutico è consigliato per tenere sotto controllo il gonfiore intestinale durante i viaggi, per favorire la regolarità in presenza di un intestino pigro, oppure per il contrasto delle alterazioni della flora batterica.

È disponibile in versioni per adulti e bambini, infatti la formulazione Enterogermina 2 Miliardi può essere assunta anche dai neonati. La sua specifica composizione permette ai principi attivi di rimanere vivi anche in condizioni particolari, ad esempio durante trattamenti antibiotici, quando riesce a fornire comunque un apporto benefico all’intestino e mitigare dolori e sintomi diarreici.

Dove acquistare online l’Enterogermina?

Oggi non bisogna necessariamente recarsi presso una farmacia tradizionale, se si soffre di disturbi intestinali e si desidera comprare un medicinale in grado di offrire un sollievo immediato. Infatti è possibile acquistare l’Enterogermina sul sito di Farmacia Loreto, una piattaforma e-commerce specializzata nella vendita di farmaci online senza prescrizione medica, integratori alimentari e tantissimi altri prodotti per la cura del corpo, la salute e il benessere.

Ovviamente si tratta di una farmacia virtuale autorizzata, come indicato dalle normative di legge del Ministero della Salute, appartenente al Gruppo Farmacie Italiane e dotata del codice di certificazione ministeriale, come mostra il logo ufficiale presente all’interno del sito web. Ciò garantisce un acquisto sicuro e privo di rischi, con la sicurezza di un prodotto adeguato a tutti gli standard qualitativi, da ricevere direttamente a casa con il servizio di consegna a domicilio.

Sul portale della farmacia digitale è disponibile, ad esempio, acquistare l’Enterogermina 2 miliardi, da assumere per via orale e proposta nella confezione da 20 flaconcini, composta da spore di Bacillus clausii. L’acquisto online permette di usufruire di prezzi in offerta e promozioni, così da garantire un importante risparmio senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza: ogni utente, infatti, per qualsiasi esigenza può anche richiedere l’assistenza di farmacisti esperti che sapranno consigliarlo al meglio.

Quali disturbi intestinali si possono trattare con l’Enterogermina?

Sono veramente numerosi i disturbi che colpiscono l’intestino, infatti possono presentarsi dolori di vario genere, ad esempio fastidi addominali, gonfiore, diarrea e una diffusa irregolarità, con fenomeni come stitichezza e meteorismo.

Il gonfiore addominale può essere provocato da un’errata fermentazione batterica, dovuta soprattutto all’ingestione di alcuni cibi, a uno stile di vita scorretto e a patologie come le intolleranze alimentari, l’aerofagia e le infezioni della flora intestinale.

La diarrea comporta spesso una forte disidratazione, soprattutto se non si interviene immediatamente, calmando questi attacchi con dei farmaci adeguati. Durante le sue manifestazioni può essere accompagnata da crampi addominali, nausea, vomito e altri disturbi, presentandosi in forma acuta o cronica. Le cause possono essere molteplici, ad esempio psicologiche, legate a patologie preesistenti, allergie o intolleranze alimentari più o meno gravi.

Piuttosto diffuso al giorno d’oggi è anche l’intestino pigro, una situazione di forte rallentamento dell’attività intestinale che porta a stitichezza, gonfiori e una generale sensazione di malessere, con episodi di vomito, nausea e dolori localizzati nella zona dell’addome. Questo malessere compare il più delle volte con l’avanzare dell’età, infatti è un disturbo tipico dell’invecchiamento, mentre nelle persone più giovani si presenta nei soggetti con patologie pregresse, problemi anatomici e nei periodi di stress elevato.

In molte di queste situazioni è possibile trovare un sollievo immediato tramite l’assunzione delle soluzioni di Enterogermina, da evitare soltanto nelle persone con problemi di ipersensibilità rispetto a uno degli ingredienti contenuti. Gli adulti possono assumere fino a 3 dosi al giorno, mentre i bambini possono arrivare a un massimo di 2.

Acquistando il farmaco online, sul sito web di una farmacia virtuale certificata come la Farmacia Loreto Gallo, sarà possibile chiedere maggiori informazioni e ricevere un supporto professionale, per capire se effettivamente si tratta del medicinale giusto per contrastare i propri disturbi.

