Dodge Durango SRT Hellcat: ecco il SUV più potente al mondo

Oltre allo spettacolare nuovo Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody e Dodge Challenger SRT Super Stock, la società americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha presentato nelle scorse ore ufficialmente il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat. La vettura ha una nuova estetica e il motore HEMI Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri, che ha anche ricevuto lievi modifiche per il 2021. Grazie al suo nuovo motore sovralimentato da 720 cavalli e al sistema di trazione integrale, il nuovo Durango SRT Hellcat ha caratteristiche molto simili a quelle delle versioni più potenti della gamma Dodge, come nel caso del nuovo Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 808 CV.

Dodge Durango SRT Hellcat: presentato nelle scorse ore da Fiat Chrysler il SUV più potente al mondo con 720 cavalli

Entrambi hanno bisogno solo di circa 3,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km / h (0-60 mph) . Inoltre, Dodge Durango SRT Hellcat è in grado di completare il quarto di miglio in 10,5 secondi, anche se non meno impressionante è la sua velocità massima, che è di 290 km / h. Queste caratteristiche rendono questo veicolo il SUV più potente al mondo.

La presenza del motore Hellcat non toglie nulla alle capacità o alle solite funzionalità di un SUV, poiché il modello di Dodge non solo è in grado di trainare fino a 3.946 chili, ma ha anche una cabina spaziosa, che ora appare completamente rivestita in pelle Nappa con cuciture a contrasto ed emblemi Hellcat, oltre a un volante sportivo rivestito in microfibra. Altri elementi dell’attrezzatura sono le applicazioni specifiche delle versioni sportive Dodge, a cui è possibile accedere tramite il rinnovato sistema di informazione e intrattenimento UConnect 5 , che ha un touchscreen da 10,1 pollici.

