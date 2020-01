Dolly Parton Challenge, la sfida virale dei social: cos’è?

E’ la nuova, momentanea, sfuggente e travolgente, smania partita da Instagram, la Dolly Parton Challenge. Ma che cosa è? Scopriamolo nel dettaglio.

Dolly Parton Challenge: che cosa è?

Partiamo col dire che Dolly Parton è una celebre cantante country, amatissima negli Stati Uniti ed una delle regine, di qualche decennio fa, di quel genere di musica tutta a stelle e strisce. La diva settantenne ha dato il via, partendo dal suo account Instagram a questa curiosa, quanto elementare “sfida” che è divenuta virale nel giro di poche ore in tutto il mondo e su tutti i principali social. Trattasi sostanzialmente di un meme, personalizzabile, in cui includere una composizione di quattro foto ed assoggettarne ciascuna ad un diverso social.

Una composizione di quattro differenti foto, dello stesso soggetto (o perlomeno dello stesso tema) ma in stili diversi. Una foto dall’aspetto serioso e professionale andrà a sposarsi con la didascalia “LinkedIn”, mentre una più cordiale, o allegra, o di condivisione andrà a sposarsi con la didascalia di Facebook, il social che “accomuna” per eccellenza. Le altre due, con maggiore probabilità saranno dedicate ad Instagram, con un aspetto più glam o più “stilizzato” e a Tinder, con un’ aria più sexy o decisamente più appariscente. Alcuni hanno usato la variante Twitter al posto di una delle opzioni. Completate il gioco con l’ hashtag DollyPartonChallenge, rigorosamente tutto attaccato, preceduto dal “cancellato” ed il gioco è fatto. E anche voi avrete aderito a questa sorta di “moltiplicazione” social della propria personalità o di una tematica da rappresentare.

