Dolore cervicale: le cause e i rimedi

Il dolore cervicale colpisce almeno il 50% delle persone, in particolare colpisce colonna vertebrale e collo, creando parecchie difficoltà nei movimenti. Spesso, in casi limiti, va a coinvolgere spalle, braccia e testa e può essere accompagnato da vari disturbi, tra i quali nausea, tachicardia, formicolio, vertigini, all’udito e alla vista.

I dolori cervicali: le cause e i possibili rimedi

Questi disturbi si possono verificare in modi diversi da soggetto a soggetto, e se non si fa qualcosa nell’immediato tendono ad aggravarsi con il passare dei giorni. Le cause che possono generare i dolori alla cervicale possono essere tante, tra cui le posture scorrette, gli sbalzi di temperatura, lo stress, movimenti bruschi e carichi estremi.

In pratica quello più grave ma più raro, è l’ernia cervicale, l’iperlordosi lombare o un infortunio tipo un colpo di frusta. Da dire che è determinante per questo problema il fattore dell’età, si incominciano a verificare i primi problemi dopo i 40 anni sia a uomini che a donne.

Lo stile di vita troppo sedentario può favorire questa insorgenza, si dovrebbe imparare in questo caso a fare movimenti quotidiani che possono risultare efficaci all’insorgenza; altra cosa che contribuisce, è anche la predisposizione familiare.

Uno dei rimedi è quello di mantenersi in forma, facendo attività fisica in modo regolare e mantenendo una sana alimentazione, questo serve a mantenere in modo tonico i muscoli e a proteggersi da possibili infortuni.

Un altro fattore scatenante a questo problema può essere l’obesità che non provoca solo i dolori cervicali, ma possono degenerare in problemi più gravi e a volte invalidanti.

Si possono prendere delle precauzioni a tutto questo, a parte i farmaci si possono usare anche delle tisane che servono a rilassare, tra cui tiglio, melissa e camomilla, abbinarli a riposo e esercizi fisici le rendono più funzionali.

Altri rimedi: massaggi mirati, oli essenziali tipo basilico o lavanda, impacchi caldi nella zona del dolore. Poi in commercio ci sono degli integratori che sono a base di prodotti naturali che possono essere a base di magnesio, di melissa o di melatonina, gestiscono lo stress e sono antinfiammatori.

