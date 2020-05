Non c’è cosa più brutta di alzarsi la mattina e avere già dei dolori alle braccia e alle ginocchia, e dovendo affrontare una giornata di lavoro che facciamo? Facciamo colazione e prendiamo un antidolorifico, che da un lato ci porta benefici, dall’altro delle tossine che possono far male al fegato.

Un rimedio naturale per braccia e ginocchia

I dolori che si possono manifestare in una persona a braccia e ginocchia possono avere varie origini, tra cui lo stress, le posture lavorative, un’attività sportiva non fatta bene. Ci sono degli ottimi rimedi naturali che possono portare benefici, andiamole a vedere.

Un frullato può essere un rimedio molto valido per i dolori, è usato molto dagli sportivi in quanto è molto gradevole come gusto e ha molte proprietà benefiche. La sua composizione è formata da avena, miele, ananas, succo di mirtillo e arancia, tutti composti ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali, dando dei grossi benefici alle parti doloranti.

Gli ingredienti contenuti in loro sono ricchi di carboidrati e fibre; tutto questo misto è ottimo per chi soffre di dolori alle ginocchia, in particolare per gli sportivi, che li sottopongono a stress e rischiando spesso di subire contusioni, distorsioni e contratture, che a volte li costringono anche allo stop dell’attività.

Invece di ricorrere ai farmaci si può decidere di servirsi di questo fantastico mix. Ottimo non solo per gli sportivi, ma anche per i comuni mortali; ci può capitare di dormire male durante la notte, un dolore al braccio che per puro caso durante la notte è rimasto sotto al corpo.

Quale migliore cosa quando si hanno i dolori, di ricevere benessere immediato a tutto questo, basta fare una bella colazione a base di arancia, succo di mirtillo, miele e ananas. Il frullato, con tutta la sua vitamina C va a rinforzare anche la massa muscolare e mantiene tonici legamenti e tendini.

Per la sua preparazione ecco le dossi che vi consigliamo:

2 fette di ananas

3 cucchiai di avena

1 succo di arancia

1 cucchiaino di miele

1 bicchiere di succo di mirtillo

