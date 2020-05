Continuano ad arrivarci molte richieste se è possibile fare domanda di pensione anticipata a 56 anni e 58 anni; cerchiamo di rispondere a questa domanda in base alle varie misure pensionistiche previste nel pacchetto pensioni news nel 2020.

Domanda di pensione anticipata a 56 anni

Un lettore che ci segue su Facebook, ci ha scritto: Ho 56 anni e 42 di contributi, quando posso andare in pensione? Antonio

Salve Antonio,

lei può accedere alla pensione anticipata con 42 e 10 mesi a prescindere dall’età anagrafica. Prevista una finestra mobile di tre mesi dal perfezionamento del requisito contributivo. La pensione anticipata è calcolata come una normale pensione e non subisce penalizzazioni. Il calcolo dell’assegno avviene con il sistema misto (retributivo + contributivo)

Pensione a 58 anni

Una lettrice ci scrive: Salve mio marito ha 58 anni. Ha iniziato a lavorare a 17 anni, oggi ha 25 anni di contributi visto che si tratta di lavoro edile, quindi, è stato discontinuo. Il problema è che ha un’età un po’ avanzata per trovare lavoro. Esiste qualche legge per questi casi?

I lavoratori disoccupati sono tutelati in varie forme pensionistiche, ma tutte con requisiti stringenti:

Ape sociale 2020: 63 anni di età e 30 anni di contributi per lavoratori disoccupati che hanno terminato la naspi da almeno tre mesi (questa misura è soggetta a proroga annuale)

Quota 41: un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età; un requisito contributivo di 41 anni; lavoratori disoccupati che hanno terminato la naspi da almeno tre mesi; non è richiesto il requisito anagrafico

R.I.T.A.: in pensione con la rendita per i disoccupati di lunga durata (24 mesi) per coloro che hanno aderito ad un fondo pensione e hanno versato almeno cinque anni di contributi, possono accedere 10 anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi, 57 anni e un minimo di 20 anni di contributi.

Esistono altre misure e riguardano la pensione contributiva, ma non sono per tutti e i requisiti sono ancora più stringenti, per sapere se rientra in una di queste misure, le consiglio di consultare: Pensione contributiva con 5, 15 e 20 anni di contributi, deroghe Amato e Opzione Dini

