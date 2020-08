Per avere diritto alla Naspi è necessario essere in possesso di determinati requisiti contributivi, ovvero: possedere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’evento di disoccupazione e avere almeno 13 settimane di contribuzione accreditata nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro.

Naspi nuova domanda

Un lettore scrive per chiedere:

Domanda: devo FARE domanda di accettazione NASPI. Ho quattro anni completi di contributi nei quattro anni precedenti, ma esattamente nel settembre 2018 ho usufruito di cinque giorni di indennità naspi. Che succede se ad ottobre 2020 faccio domanda naspi ?

Ho diritto a 2 anni di NASPI oppure quei 5 giorni di NASPI nel settembre 2018 mi rovinano la futura NASPI?

a chi mi sa rispondere grazie

Ad ottobre 2020, quando si troverà senza lavoro potrà presentare nuova domanda di indennità di disoccupazione. Saranno presi in considerazione gli ultimi 4 anni utili e, quindi, anche le 5 giornate di Naspi che non si neutralizzano.

A questo punto cosa succede? Che se ha tutti e 4 gli anni lavorati, considerando anche i 5 giorni di naspi, le spetterebbero 24 mesi di Naspi al termine del nuovo lavoro a cui, però deve sottrarre le 5 giornate di Naspi già fruita nel 2018.

In sostanza, quindi, la vecchia Naspi le ridurrà leggermente sia il calcolo dell’indennità mensile spettante sia la durata dell’indennità stessa, ma avendo fruito soltanto di 5 giorni della precedente Naspi, la riduzione sarà talmente lieve che non ne risentirà affatto.

Più corposa sarebbe stata la riduzione sia della durata che dell’importo se, ad esempio, avesse fruito non di 5 giorni ma di 5 mesi, in quel caso oltre a ridurre considerevolmente l’importo spettante a livello di indennità, la Naspi precedente avrebbe ridotta l’attuale di ben 5 mesi.

In ogni caso, per ogni domanda di indennità di disoccupazione presentata vengono presi in considerazione sempre gli ultimi 4 anni precedenti all’evento di disoccupazione detraendo, poi,dalla Naspi spettante quella già fruita.

Per approfondire consiglio la letture dell’articolo: Decorrenza Naspi: pagamento in base alla domanda

