Domanda pensione a 58 anni di età e con solo 20 anni di contributi, è possibile? È questa una delle tante domande che ci pongono i nostri lettori. Con la crisi economica dell’Italia in molti si sono trovati a fare i conti con la perdita del posto di lavoro; con un’età troppo avanti per trovare un nuovo lavoro e troppo giovane per la pensione. Un paradosso del tutto italiano che affligge migliaia di lavoratori. Tra le tante misure pensionistiche esiste la possibilità di accedere ad una forma di pensionamento anticipata, si tratta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una misura unica che sta acquisendo sempre più importanza, in base alle ultimissime sulle pensioni, si studia la possibilità di creare dei fondi pensione ad hoc da inserire nella nuova riforma pensione. La R.I.T.A. non ha scadenza e fa parte delle pensioni news del 2020.

Domanda pensione a 58 anni con 20 anni di contributi

Ho 58 anni e mezzo mi trovo in una situazione a dir poco tragica, in poche parole ho perso il lavoro e sbarcare il lunario non è facile. Chiedo ma è possibile andare in pensione alla mila età con 20 anni di contributi, premetto che quest’anno mi sono ammalato di depressioni, attacchi di panico.

Esiste una misura che permette il pensionamento 10 anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, nel 2020 è di 67 anni. I dieci anni prima (con 57 anni) sono previsti per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e con un requisito di 20 anni di contributi che hanno versato almeno cinque anni in un fondo pensione. Il montante accumulato permette di fruire di una rendita utilizzata come ponte fino al perfezionamento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia.

Logicamente, più alto è il valore accumulato nel fondo maggiore è la rendita percepita, per approfondire questa misura, consiglio di leggere: Pensione anticipata con la rendita a 57 e 62 anni e 20 di contributi

Ci sono anche altre misure che permettono il pensionamento con contributi ridotti, ma anche in questo caso i requisiti sono vincolanti, trova qui tutte le misure possibili: Pensione contributiva con 5, 15 e 20 anni di contributi, deroghe Amato e Opzione Dini

