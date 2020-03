Domanda pensione usuranti entro il 1 maggio per andare in pensione nel 2021: i chiarimenti dell’INPS

Con il messaggio 793 del 2020 l’Inps precisa che i lavoratori usuranti i quali vogliono accedere al pensionamento nel 2021 devono presentare domanda per il riconoscimento del beneficio entro il 1 maggio 2020.

Prepensionamento e domanda entro il 1 maggio

E’ bene ricordare che il messaggio INPS riguarda esclusivamente i lavoratori usuranti e, quindi, colo che svolgono lavori:

in galleria, cava o miniera: sono compresi tra gli addetti a queste lavorazioni anche coloro che svolgono l’attività prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei;

in cassoni ad aria compressa;

svolti dai palombari;

ad alte temperature;

del vetro cavo;

di asportazione dell’amianto;

prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: ci si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini;

alla guida di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti;

a catena o in serie: sono compresi nella categoria degli addetti a queste lavorazioni anche i lavoratori vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o la cui prestazione sia valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Pensione usuranti

I lavoratori usuranti hanno la possibilità di accedere al pensionamento in anticipo rispetto ai 67 anni se hanno svolto l’attività usurante per almeno 7 anni nei 10 anni che precedono la pensione o per almeno la metà della vita lavorativa.

Per potersi pensionare con le misure che prevedono agevolazioni per gli usuranti, però, è necessario presentare domanda di riconoscimento del beneficio. Nel messaggio l’INPS fa sapere che per chi maturerà i requisiti di pensionamento nel corso del 2021 la domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1 maggio 2020.

Per chi dovesse presentare domanda di riconoscimento del diritto al beneficio dopo il 1 maggio c’è il rischio di veder slittare il diritto alla pensione da 1 a 3 mesi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube