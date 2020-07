Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collocare in pensione d’ufficio i dipendenti che al compimento dei 65 anni hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Inoltre il collocamento a riposo d’ufficio scatta al compimento dei 67 anni.

Se il dipendente, però, al compimento dei 67 anni non ha raggiunto i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di vecchiaia può presentare domanda di trattenimento in servizio, a patto che, entro il compimento dei 71 anni continuando a lavorare, raggiunga i 20 anni necessari per poter accedere alla pensione di vecchiaia.

Trattenimento in servizio

L’istituto del trattenimento in servizio è stato abolito dalla riforma della pubblica amministrazione del 2014. Può essere utilizzato soltanto dai dipendenti che al compimento dei 67 anni non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia e richiesto per raggiungere tale diritto entro il compimento dei 71 anni di età.

Una lettrice, forse un pò confusa, scrive:

Salve sono nata entro il 31 agosto del56 e ho 25 anni di contributi, vorrei sapere se devo fare la richiesta di trattenimento in servizio fino 67 anni. Qualcuno dice sì, qualcuno no. Cosa prevede la legge e come mi devo regolare? Grazie.

Il collocamento a riposo d’ufficio nel suo caso, non potrà mai scattare prima del compimento dei 67 anni poichè non ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia. Non è assolutamente necessario che presenti domanda di trattenimento in servizio poichè resterà comunque in servizio fino ai 67 anni (e in ogni caso se anche la presentasse non sarebbe accolta poichè ormai è vengono accolte soltanto domande di chi non ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia). Tale domanda va presentata solo quando si intende lavorare dopo il compimento dei 67 anni per raggiungere i 20 anni di contributi richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia.

Lei compirà i 67 anni ad agosto del 2021 e pertanto, sia che lavora nella scuola, sia che il suo lavoro sia in altro comparto della pubblica amministrazione, sarà collocata a riposo d’ufficio a partire dal 1 settembre 2021, quando potrà accedere alla pensione.

