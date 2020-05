Donald Trump in visita negli stabilimenti Ford

Giovedì il presidente Donald Trump ha definito Ford e i suoi lavoratori un “tesoro nazionale” per i suoi sforzi di produzione di 50.000 ventilatori in risposta alla crisi del coronavirus e ai recenti sforzi per riaprire i suoi impianti di assemblaggio. Il presidente, scegliendo di non indossare una mascherina di fronte alle telecamere, ha visitato lo stabilimento di Rawsonville, nel Michigan, dove la Ford assembla il suo ventilatore modello AE. A lui si sono uniti il ​​presidente esecutivo della casa automobilistica Bill Ford, il CEO Jim Hackett e Jim Baumbick, vicepresidente della gestione della linea di prodotti aziendali.

Il presidente Donald Trump ha definito Ford e i suoi lavoratori un “tesoro nazionale” per i suoi sforzi di produzione di 50.000 ventilatori

Parlando con una folla di lavoratori, Trump si è congratulato con la casa automobilistica per il suo ruolo nella fornitura di attrezzature mediche e ha ringraziato le case automobilistiche per gli sforzi volti a riavviare la produzione di veicoli all’inizio di questa settimana. “Voglio elogiare Ford, insieme a General Motors, General Electric, Fiat Chrysler e tante altre società, molte di queste in quest’area, per aver tracciato una pista per riavviare in sicurezza i motori economici americani”, ha detto. “Voglio ringraziare tutti voi per aver riportato l’America al lavoro.”

Trump ha menzionato l’imminente SUV Ford Bronco, definendolo un “grande vincitore” e dicendo che Ford ha pianificato di assumere 2.000 lavoratori per costruirlo nel vicino stabilimento di assemblaggio del Michigan. Il veicolo dovrebbe essere in vendita all’inizio del prossimo anno. Trump ha anche riferito al fondatore dell’azienda Henry Ford di avere “buone linee di sangue”. Il pronipote di Henry Ford, ha elogiato Trump per i suoi sforzi per “far avanzare l’economia”, incluso negoziare un aggiornamento dell’Accordo di libero scambio nordamericano.

“Abbiamo parlato molte volte nel corso degli anni e, sebbene non siamo sempre d’accordo su ogni questione, ha sempre considerato la nostra opinione”, ha dichiarato Ford. La casa americana fu tra le case automobilistiche che il Dipartimento di Giustizia ha sondato su un patto di risparmio di carburante con la California. Trump, che ha ammorbidito le regole federali e ha cercato di revocare l’autorità di quello stato a stabilire i propri standard, ha definito i dirigenti che si oppongono ai suoi sforzi “sciocchi”. Il dipartimento di giustizia ha chiuso le sue indagini.

Ti potrebbe interessare: UFO: gli esperti invitano Donald Trump a rivelare tutti i segreti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube