Dove si tradisce di più in Italia nella notte di Capodanno?

Che belle le feste natalizie, che bello passare del tempo coi propri parenti, stare con gli amici e soprattutto con la persona che sia ama, quella che è il nostro o la nostra partner nella vita. Niente di più sbagliato! Secondo quanto emerge da alcuni dati recenti, la notte di Capodanno, come tutte le altre festività, è occasione per molti di rivedere il proprio o la propria amante. Quindi, non è assolutamente vero che non si ha modo di vedersi con lui o con lei: è l’esatto opposto. A dircelo è la community Tradimentiitaliani, la quale ci fa anche la lista delle città dove si tradisce di più a Capodanno e perché lo si fa. Insomma, state attenti al vostro partner per quella sera.

Notte di Capodanno, la notte perfetta per tradire

Iniziamo col dirvi che la città italiana dove si tradisce di più è la bella capitale; infatti la piattaforma registra numerosi accessi nei giorni che precedono Capodanno.

Nell’immaginario collettivo di solito si vede l’uomo o la donna che tradisce passare le feste natalizie con il partner o la partner ufficiale.

Ma cancellate questa idilliaca immagine dalla vostra mente perché la realtà dice che Capodanno soprattutto è la notte perfetta per stare con l’amante.

Insomma, così è la buona fine ed il buon inizio che tanto si dice.

Roma per non è sola e a farle compagnia in fatto di tradimento a Capodanno ci sono due città del nord come Milano e Torino e come città del sud c’è Napoli.

Quello che dice la community di Tradimentiitaliani è che non è vero che solo nelle grandi città ci si avvia al tradimento, ma anche in quelle più piccole e nei paesi.

Ma perché si tradisce? E perché a Capodanno si sta più con l’amante che col partner di una vita?

Diciamo che si tratta di un discorso di psicologia inversa: quanto più c’è occasione di stare con la propria famiglia, più si sente il bisogno di evadere, di prendere una boccata d’aria.

In effetti, se poi c’è un sentimento anche con l’amante e che quindi la relazione non è basata solo sul sesso ma su qualcosa di più, è anche normale voler restare con quella persona.

Comunque sia, Tradimentiitaliani continua la sua indagine dicendoci che ogni occasione è buona per stare con l’altro, ogni momento è buono per sentirlo sulla community.

La community diventa un grande strumento da usare non solo per decidere dove e quando vedersi con l’altro, ma anche per continuare una conversazione senza troppe ansie.

Non si vuol fare del moralismo: a Capodanno state con chi più amate e volete!

