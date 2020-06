DS 7 Crossback E-TENSE 225: nuovo propulsore ibrido plug-in

DS Automobiles sta continuando con la sua strategia di elettrificazione. Oltre alla DS 3 Crossback E-TENSE (100% elettrico) e alla DS 7 Crossback E-TENSE 4 × 4 (trazione integrale, 300 cavalli ibridi plug-in), la gamma è completata da un nuovo DS 7 Crossback E-TENSE 225 modello. Forte dell’esperienza acquisita in Formula E dal 2015 e supportata da Jean-Éric Vergne, difensore del campione con DS TECHEETAH, l’elettrificazione continua ad espandersi nella gamma DS Automobiles.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 è la nuova versione del celebre SUV della casa francese

DS 7 Crossback E-TENSE 225 ha un motore a benzina da 180 cavalli (standard di emissioni Euro 6,3) con 300 Nm di coppia, supportato da un motore elettrico da 110 cavalli montato direttamente sul cambio automatico a otto velocità. All’avvio viene utilizzato solo il motore elettrico, che consente la modalità a emissioni zero fino a 135 km / h. Il guidatore può quindi scegliere la modalità ibrida che ottimizza il consumo di energia o la modalità sportiva che convoca tutta la potenza disponibile (225 cavalli e 360 ​​Nm combinati).

La batteria da 13,2 kWh, situata sotto il pavimento, ha un’autonomia fino a 55 km (standard WLTP) o fino a 72 km (standard WLTP a bassa velocità) in modalità elettrica. Le emissioni di CO2 sono comprese tra 31 e 36 g / km e il consumo di carburante è compreso tra 1,4 e 1,6 litri / 100 km (WLTP). Ad alta velocità, il consumo di carburante è compreso tra 6,1 e 6,5 litri / 100 km, secondo l’apparecchiatura di prova.

La batteria viene caricata durante la guida grazie a un sistema che beneficia degli sviluppi e dell’esperienza acquisiti da DS in Formula E. Una riserva operativa consente alla batteria di continuare a fornire il motore elettrico se necessario. Il motore a benzina viene utilizzato anche per caricare la batteria. DS 7 Crossback E-TENSE 225 genera energia elettrica durante la decelerazione e la frenata al fine di aumentarne l’autonomia. Un’altra funzione, chiamata “E-SAVE”, nel frattempo gli consente di mantenere energia sufficiente per una guida elettrica al 100% negli ultimi 10 o 20 chilometri di un viaggio o di avere una batteria completamente carica.

Come con altri modelli elettrici di DS Automobiles, DS 7 Crossback E-TENSE 225 è dotato di due cavi di ricarica (modalità normale 2 per la ricarica occasionale con una spina standard e modalità 7,4kW 3 per la ricarica della batteria dallo 0 al 100% in appena 1h45 in un scatola a muro). Tutto questo può essere controllato tramite un’app o sullo schermo da 12 pollici al centro del cruscotto. È anche possibile programmare o avviare il preriscaldamento in remoto. Per migliorare la guidabilità, è disponibile l’opzione Advanced Traction Control.

Di serie, DS 7 Crossback E-TENSE 225 ha uno smorzamento controllato da DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Una telecamera dietro il parabrezza, oltre a quattro sensori di assetto e tre accelerometri, analizzano il tipo di strada e le condizioni (velocità, angolo del volante, frenata ecc …) per trasmettere istantaneamente i dati a un computer che controlla ciascuna ruota in modo indipendente. Secondo queste informazioni, rende la sospensione più solida o più morbida.

Il comfort è anche migliorato dall’insonorizzazione. Già aiutato dalla silenziosità del motore elettrico e dallo speciale design leggero del telaio, DS 7 Crossback beneficia anche del vetro laminato di serie, anteriore e posteriore, al fine di limitare il rumore dall’esterno. DS Connected Pilot Guida autonoma di livello 2, DS Driver Attention Monitoring, DS Night Vision e DS Park Pilot sono inoltre disponibili e DS Active Led Vision è di serie nella Performance Line + trim up up.

DS 7 Crossback E-TENSE 225 è disponibile nelle specifiche BUSINESS ed EXECUTIVE per le aziende, così come SO CHIC, PERFORMANCE Line, PERFORMANCE Line + e GRAND CHIC. È disponibile la gamma completa di DS Inspirations: BASTILLE, PERFORMANCE Line, PERFORMANCE Line con sedili in pelle, Grigio perla RIVOLI, Basalto Nero RIVOLI, Alezan Marrone OPERA e Art Basalto Nero OPERA. Di serie, DS 7 Crossback E-TENSE 225 ottiene cerchi in lega LONDON Diamond Black da 19 “. Le ruote da 20 “sono un’opzione.

