È allarme rosso listeriosi: primo caso fuori dalla Spagna

Se ne era parlato già giorni fa, c’era un’allarme rosso da listeriosi per alcuni lotti di carne da maiale in Spagna, precisamente nella zona dell’Andalusia, ma dato il periodo estivo e con tanti turisti in giro per tutto il mondo, si allertavano i viaggiatori provenienti da ogni parte e zona a fare molta attenzione.

Il primo caso fuori dalla Spagna

Purtroppo, il Ministero della Salute spagnolo, ha confermato il primo caso di listeriosi fuori dalla Spagna, si tratta di un cittadino britannico che probabilmente potrebbe essersi infettato durante la sua permanenza in Andalusia. Spostatosi in Francia per continuare le sue vacanze, ha avuto problemi di salute, dove dopo un ricovero e svariati giorni in ospedale e vari accertamenti, gli è stata diagnosticata l’infezione, così solo, dopo svariati giorni ha potuto fare ritorno a casa. Questa epidemia spagnola di listeriosi, era già diventata un allarme internaziole nei giorni scorsi con quasi 600 casi di contagi sospetti e due decessi. Alla base di tutte queste infezioni, alcuni lotti di carne di maiale “mechada”, prodotta da un’azienda specializzata.

