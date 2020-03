E’ arrivata la primavera ma occhio al freddo polare

Oggi 21 marzo è ufficialmente iniziata la primavera. Nonostante ciò le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono. Infatti è in arrivo freddo polare proveniente dalla Russia. L’equinozio di primavera quest’anno è avvenuto esattamente alle ore 4.49 del 20 marzo. Infatti sebbene canonicamente le stagioni inizino il 21 del mese, normalmente l’equinozio si verifica tra il 19 e il 21. Fino al 2022 l’equinozio di primavera avverrà il 20 o addirittura anche il 19 marzo. L’oscillazione dipende dall’introduzione dell’anno bisestile che ha introdotto un giorno in più ogni 4 anni.

La primavera quest’anno in Italia è partita ufficialmente alle ore 4.49 del 20 marzo

L’equinozio di primavera avviene il giorno in cui si verifica una durata uguale di giorno e notte. Il termine equinozio deriva infatti dalle parole latine aequus, che significa uguale, e nox, che significa notte. Di solito con l’inizio della primavera avviene il risveglio della natura che però purtroppo a causa dell’epidemia del coronavirus potremo godere solo parzialmente. Basti pensare che in tutto il mondo le manifestazioni che di solito si tengono in questo periodo nei parchi o negli spazi verdi sono state tutte annullate. Inoltre le previsioni Meteo relative ai prossimi giorni non promettono nulla di buono.

Infatti dopo un paio di giorni di tempo primaverile è previsto il ritorno di climi invernali a causa di freddo polare proveniente dalla Russia che a partire dalla prossima settimana arriverà sulla nostra penisola. Si prevede in settimana prossima un calo termico anche di 15 gradi con neve anche a bassa quota su Marche, Molise, Abruzzo e Gargano. Il freddo polare dovrebbe interessare tutto il paese, isole comprese.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo fine maggio: la primavera più fredda degli ultimi 30 anni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube