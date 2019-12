È Natale: quale regalo fare e per quale segno zodiacale

Si avvicina il Natale e c’è chi caccia fuori i vecchi addobbi e chi compra i nuovi e poi viene la scelta dei regali, per alcuni un modo piacevole per dedicarsi a comprare i regali, per altri una situazione da mandarli in crisi. Perché per una volta non avvalersi degli astri per fare i regali di Natale per il 2019?

Vediamo quale regalo fare segno per segno a Natale

Ariete:

Per l’uomo va bene tutto quello che è sportivo, una tuta, scarpe da running, anche regalare un lancio con il paracadute potrebbe fare piacere.

Per la donna qualcosa di originale o esotico, degli oli essenziali.

Toro:

Per l’uomo andrebbe bene una buona bottiglia di vino o una collezione di birre.

Per la donna andrebbe bene un bel percorso in una spa e dopo magari una bella cena a lume di candela.

Gemelli:

Per l’uomo per andare sul sicuro potete regalare un tablet o una macchina fotografica.

Per la donna un bel regalo potrebbe essere un abbonamento al cinema o un buono per scegliere dei libri.

Cancro:

Per l’uomo un gioco di società potrebbe andare bene, anche un plaid.

Per la donna una bella foto gigante dove state insieme e magari con una dedica scritta.

Leone:

Per l’uomo una bella penna stilografica pregiata potrebbe andare bene.

Per la donna devi puntare sull’abbigliamento, qualcosa alla moda.

Vergine:

Per l’uomo un qualunque accessorio high-tech può andare bene.

Per la donna qualsiasi cosa per la cura del corpo, crema, bagnoschiuma e altro.

Bilancia:

Per l’uomo potete andare o su un bel maglione o su una bottiglia di profumo.

Per la donna la biancheria intima e anche sensuale vi farà fare davvero una bella figura.

Scorpione:

Per l’uomo che ama i regali originali ma banali, dovrete avere immaginazione e creatività.

Per la donna un oggetto tipo un anello, non necessariamente d’oro, ma che sia importante.

Sagittario:

Per l’uomo per non correre il rischio di sbagliare un concerto o uno spettacolo teatrale vi farà proprio fare un regalo piacevole.

Per la donna vai sicuro regalandogli un bel viaggio, anche insieme a lei va bene.

Capricorno:

Per l’uomo andate a colpo sicuro con una cravatta o un bel completo composto da sciarpa, cappello e guanti.

Per la donna una bella borsa fa sicuramente piacere, dentro metteteci una bella scatola di cioccolattini.

Acquario:

Per l’uomo un bel bracciale o una collanina gli sarà cosa gradita.

Per la donna devi puntare tutto sull’effetto sorpresa, non dimenticarti la cioccolata fondente vicino.

Pesci:

Per l’uomo dovete puntare sui regali classici, un maglione, una camicia.

Per la donna l’importante è regalargli una serata romantica, da non dimenticare i fiori.

