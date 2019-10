È possibile ascoltare le telefonate di un altro cellulare? La risposta è si, vediamo come

Ascoltare le telefonate di un altro cellulare può essere il sogno di tante categorie di persone, tra cui: il marito o moglie o fidanzato/a geloso, il genitore per controllare i figli, un datore di lavoro per controllare un dipendente. Fate attenzione, registrarle è illegale, potete solo ascoltare ma attenzione a farvi scoprire. Oggi grazie ad alcuni applicazioni, gratis o a pagamento, potete registrare le conversazioni di chi volete e ascoltarle quando volete sul vostro telefono o di chi volete.

Cerchiamo di imparare come si fa ad intercettare una telefonata

Tra le più usate per i sistemi Android c’è Call Record, la versione base è gratuita e dura 1 minuto, se si paga si allungano i tempi di registrazione, si può scegliere se registrare solo quelle in entrata, in uscita o tutte. Il software registrerà le conversazioni senza che il proprietario se ne accorga, l’app non da segnali di vita mentre è in funzione, con calma si ascolterà la registrazione.

Poi c’è la soluzione MySpy, controlla e monitora altri cellulari; registra telefonate e messaggi, rintraccia geograficamente la posizione dello smartphone controllato, controlla le chat, le foto e i video memorizzati o condivisi, la cronologia web, le conversazioni via Skype e le e-mail della persona spiata. Questa app funziona sui dispositivi Android 4.0 o superiore e IOS dalle versione 6 alla 8.1.2 e su BlackBerry, Windows, Mac OS, MA anche su telefoni fissi.

Poi c’è Flexyspy, registra sempre di nascosto tutto quello che si fa con uno smartphone; chiamate, messaggi, le chat di Facebook e WhatsApp, Skype, e-mail e individua anche la posizione del telefono.

Infine Spyrix, oltre a rilevare la messaggistica ed attività sui social network, è in grado addirittura di monitorare la tastiera, molto successo in Italia lo stanno riscontrando anche Spymaster Pro e The TRuthSpy, ovvero la verità spiata nuda e cruda tutta in diretta e dal vivo.

Pensateci bene però: sarà davvero così importante e positivo scoprire che il vostro partner, fidanzati o sposati che siete vi tradisce? Sinceramente non so proprio che dire e cosa consigliarvi. Invece può essere utile nel caso che si scopri che il figlio non abbia amicizie cattive o faccia scelte di vita sbagliate o che si possa mettere in qualche situazione pericolosa.

