E’ possibile evitare il tumore al seno? Si, con questi 9 consigli

Una delle piaghe di questa epoca storica che stiamo vivendo è la malattia del tumore e più in generale il tumore al seno che colpisce tantissime donne di tutto il mondo ogni anno.

Secondo alcuni studi scientifici questa pericolosa patologia deriva da diversi fattori ambientali ed abitudini di vita poco sane. Sempre a detta loro, per poter evitare di avere questa brutta esperienza bisognerebbe cambiare stile di vita all’istante. Vediamo come.

9 consigli per evitare di avere il tumore al seno

No alle sostanze ignifughe

Tutte le sostanze ignifughe si presentano altamente dannose per la nostra salute e sono alla base dei tumori al seno. Cercate di farne a meno.

No ai cosmetici e deodoranti che contengono parabeni

Non tutti lo sanno ma i parabeni sono sostanze chimiche utilizzate come conservanti nei deodoranti, nei cosmetici e nei filtri solari.

Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che tutti i tipi di parabeni svolgono un’attività estrogenica sulle cellule carcinoma mammario.

Quindi, vi consigliamo di evitare sostanze che li contengono può ridurre il rischio di tumore al seno.

No allo zucchero, in particolare il saccarosio e il fruttosio

In linea di massima, tutte le forme di zucchero sono dannose per la salute ed hanno una stretta correlazione con il cancro.

Più vitamina D

Se fino ad ora abbiamo parlato di divieti, adesso parliamo di concessioni.

In particolare, vi nominiamo la vitamina D la quale influenza praticamente ogni cellula del nostro corpo ed è uno dei più potenti agenti di controllo del cancro.

Più di 800 riferimenti nella letteratura medica hanno dimostrano l’efficacia della vitamina D contro il cancro. Essa può entrare nelle cellule tumorali e innescare l’apoptosi.

Basta carenze di iodio

Nessuno sa che lo iodio è un oligoelemento essenziale per la sintesi di ormoni.

Se esso viene a mancare, si arriva allo sviluppo di molti problemi di salute, incluso il cancro al seno.

Questo perché i seni assorbono e usano molto iodio poiché è ciò di cui hanno bisogno per il corretto funzionamento.

Stimolare il corretto funzionamento dell’intestino

Per evitare un tumore al seno si ha bisogno che la flora intestinale sia in salute, la quale è grado di combattere l’infiammazione e rinforzare la risposta immunitaria.

No agli OGM

Evitate il più possibile gli alimenti geneticamente modificati perché essi sono trattati con sostanze cancerogene. Dite di si ad alimenti freschi e genuini acquistati dai produttori locali.

Avere un peso normale

Quando si ingrassa vengono prodotti estrogeni, i quali possono stimolare il cancro al seno.

Dormire il giusto

Se si dorme in modo adeguato si arriva alla produzione di melatonina, che è associata ad un aumentato rischio di insulino-resistenza e all’aumento di peso, due fattori che contribuiscono all’insorgenza del cancro.

