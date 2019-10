È possibile noleggiare un auto se si è protestati?

Noleggiare auto se si è protestati a vari aspetti da valutare. Le società di autonoleggio al momento della richiesta valuteranno la posizione debitoria del cliente che ne fa richiesta. Se il cliente ha in corso ancora un debito sarà molto difficile avere l’auto, potrebbe cambiare qualcosa, ma sempre a discrezione della società di auto noleggio, se il debito è stato estinto. Si può provare a contattare quelle società di noleggio a lungo termine che fanno pubblicità dove dichiarano di concedere il servizio anche ai protestati.

Cerchiamo di fare chiarezza

Il noleggio auto a lungo termine è un servizio molto flessibile, chi acquista un auto a noleggio sa benissimo di avere un servizio, che grazie ad un pagamento mensile del canone, garantisce costi fissi e mette al riparo di brutte sorprese.

Non confondiamo il noleggio a lungo termine con il leasing, il noleggio è un servizio, il leasing un finanziamento.

Cosa può succedere a chi non riesce a pagare le rate del noleggio a lungo termine? Non sarà segnalato come protestato, il suo nome non finirà in CRIF e in nessuna centrale rischi.

Ci potranno essere dei solleciti, penali o in ultimo rescissione del contratto con la conseguente restituzione dell’auto.

Poi ci sono altri casi dove la compagnia di noleggio potrebbe venire incontro al cliente. Ad esempio, trovare un accordo abbassando l’importo del canone mensile e di conseguenza allungare la durata del contratto di noleggio, con questa soluzione il problema si risolve ed entrambi raggiungono il proprio scopo.

