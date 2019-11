eBay, codice sconto sull’acquisto di smartphone, smartwatch e altro

Prima del Black Friday un pò tutti si stanno muovendo per cercare di contrastarlo, è il caso di eBay che applica una promozione molto interessante che permette di risparmiare il 5% fino a 100 euro anche su prodotti già scontati. Ricevere lo sconto è semplice, basta andare su eBay e inserire il codice PREGALI19 durante l’acquisto, il codice è quindi lo sconto è valido su tutte le categorie di prodotto, quelle che attirano di più sono sicuramente su smartphone e smartwatch.

Andiamo a vedere di quali prodotti stiamo parlando

Tutti i prodotti che sono messi in vendita e proposti in promozione, sono nuovi e venduti da rivenditori affidabili e certificati. Non si tratta di aste, ma sono acquisti diretti con spedizione gratuita cliente eBay, con rimborso in caso di mancata ricezione del prodotto e procedura di restituzione facilitata. A questi prodotti acquistati si può scegliere in aggiunta di sottoscrivere direttamente in contemporanea con l’acquisto, una polizza assicurativa Allianz per danno accidentale o furto valida per 1 anno.

Andiamo a vedere alcune informazioni sul buono sconto eBay:

1)Codice regalo PREGALI19

2)Buono sconto 5%

3)Inizio della promozione 4 novembre 2019

4)Fine della promozione 17 novembre 2019 ore 23:59

5)Valida su tutte le categorie e prodotti, anche quelli già scontati

6)1 utilizzo per ogni utente

Vediamo come si può riscattare il buono sconto:

a)Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee

b)Prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon nel campo dedicato per ottenere lo sconto

c)Paga con PayPal o carta di credito o debito

Ecco alcuni prodotti più appetibili dai clienti eBay:

1)Apple iPhone XR 64GB Black, euro 599,99

2)Samsung Galaxy A50 128GB, euro 244,99

3)Huawei P30 Lite 128GB Midnight Black, euro 239,99

4)Apple AirPods 2, euro 139,90

5)Samsung Galaxy S10E 128GB Prism Black, euro 479,99

6)Xiaomi Huami Amazfit Pace, euro 149,99

7)LG 55C9 OLED TV Led 55′ 4K, euro 1249,99

8)Nikon D5 Digital SLR Camera Bod, euro 3999,99

9)Lenovo IdeaPad S145-15IWL 15,6, euro 559,90

