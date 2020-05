Ecclestone: “Vettel vorrebbe andare in Mercedes”

Bernie Ecclestone ha espresso la sua opinione sul futuro di Sebastian Vettel. L’ex boss della Formula 1 pensa che il pilota tedesco possa prendere un anno sabbatico, anche se pensa che in realtà voglia davvero misurarsi con Hamilton in Mercedes. Il futuro di Sebastian Vettel è incerto. Dopo aver annunciato la sua partenza dalla Ferrari, il tedesco non ha ancora rivelato nulla sulla sua prossima destinazione e le opinioni seguono. L’ultimo a dare il suo punto di vista è stato Bernie Ecclestone, che crede che il quattro volte campione del mondo dovrebbe prendersi un anno fuori dalle gare e vedere le opzioni che ha nel 2022, con il cambiamento delle normative.

Bernie Ecclestone pensa che Sebastian Vettel voglia andare in Mercedes per misurarsi con Hamilton

“Ho parlato un po’ con Seb, forse dovrebbe prendere un anno sabbatico e tornare nel 2022 con la modifica della regolamentazione. Ciò gli darebbe l’opportunità di vedere come cambierà la Formula 1”, ha detto l’ex presidente della Formula 1 in un’intervista al quotidiano britannico Evening Standard. Tuttavia, Ecclestone sembra conoscere i desideri di Vettel, che coincidono con quelli di molti fan di Formula 1. “Penso che ciò che gli piacerebbe fare è guidare per la Mercedes contro Lewis ” , ha aggiunto.

Anche Hamilton termina il suo contratto quest’anno e sembra che i colloqui sul suo possibile rinnovo siano stati interrotti. Sebbene abbia chiarito il suo desiderio di stare con il team Brackley, in alcune occasioni ha parlato di un futuro lontano dalla Formula 1. Ecclestone ritiene anche che il posto migliore dove potrebbe essere è con la Mercedes. ” Non ha senso per Lewis andare da nessun’altra parte. Quando lascerà la Mercedes, si ritirerà. Non penso che stia cercando altrove. Perché andare in Ferrari? È con la Mercedes e sa quanto bene può fare, meglio di così non troverebbe”, ha detto Bernie.

