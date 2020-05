Ecco come funziona il nuovo volante di Mercedes-Benz

La nuova Mercedes-Benz Classe E dispone di un nuovo volante con rilevamento capacitivo, che aumenta la sicurezza e il comfort del conducente. Ma che cos’è esattamente? Si tratta di diverse funzionalità che migliorano la sicurezza e rappresentano un passo avanti in termini di comfort. Il bordo del volante ha un sensore piatto diviso in due zone in grado di rilevare se le mani del guidatore sono su di esso. Il sensore piatto si trova sotto il rivestimento in pelle o legno sul bordo del volante e ha due superfici, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore del bordo del volante.

Quando il guidatore tocca i sensori c’è un cambiamento nella capacità, che viene convertito in un segnale digitale da un’unità di controllo. Nel caso in cui afferri parzialmente il volante, viene rilevata una piccola modifica. Il sistema ritiene che il guidatore abbia le mani sul volante se il valore misurato supera una soglia specificata. Quando viene rilevato che il volante non viene trattenuto per un certo periodo di tempo, vengono avviati i segnali di avvertimento. Se vengono ignorati, viene attivato il sistema di assistenza all’arresto di emergenza.

L’altra novità ha a che fare con i controlli. Ci sono due superfici operative, una per il cruscotto e una per il display multimediale, integrate nei raggi del volante. Il suo funzionamento tattile è molto simile a quello di uno smartphone. Gli ordini del conducente sono registrati e valutati da sensori capacitivi che consentono un funzionamento intuitivo mediante gesti di scorrimento e pressione. Secondo Mercedes-Benz, queste soluzioni, che verranno gradualmente implementate in più modelli, rappresentano un ulteriore passo avanti nelle capacità autonome dei loro veicoli.

