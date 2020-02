Ecco come saranno le auto nel 2050

Auto Trader, il più grande sito di vendite di auto del Regno Unito, ha pubblicato un rapporto su come saranno i veicoli nel 2050. Ciò è avvenuto in collaborazione con Tom Cheesewright. Il risultato: auto elettriche a forma di capsula, senza posto di guida, con materasso integrato e colore in grado di cambiare con un solo pulsante. Il rapporto si basa sull’esperienza del futurologo, sulle tendenze del mercato, sullo sviluppo tecnologico e sulla ricerca dei consumatori. In particolare, in un sondaggio condotto su 2.142 conducenti dal Regno Unito. Con questo hanno costruito un’immagine del futuro dell’industria automobilistica tra 10, 20 e 30 anni.

Il concetto di Auto Trader dei veicoli nel 2050 è che essi saranno completamente elettrici, potranno cambiare colore, avranno spazio per i passeggeri per sfruttare al massimo il tempo che trascorrono nel veicolo autonomo. I passeggeri dunque avranno spazio per rilassarsi, fare yoga o dormire durante il viaggio. Un’applicazione permetterà di cambiare il colore del veicolo e il suo stile, a seconda dell’umore. Poiché ci sono già progressi tecnologici in quella direzione, ci si aspetta che questo processo sia disponibile dal 2040.

I veicoli saranno progettati per essere una casa lontano da casa. I passeggeri potranno rilassarsi e riposare sul materasso incorporato nella cabina. L’idea si basa su uno studio che indica che il 24% dei conducenti ha dichiarato che avrebbe usato un materasso per tornare a dormire. Allo stesso modo, il 13% ha affermato che lo userebbero per trascorrere momenti intimi. Lo studio aggiunge anche altri usi desiderati dai conducenti. Il 22% ha parlato di una biblioteca integrata per leggere un buon libro (forse digitale?). Mentre il 19% vorrebbe avere la possibilità di guardare programmi e film preferiti su un grande schermo.

Inoltre, attraverso l’intelligenza artificiale, sarà possibile impostare la velocità e lo stile di guida preferiti. Ciò consentirà di fare un giro in auto o di tornare a casa rapidamente. L’auto del 2050 deve essere dotata di finestrini che si estendono sul tetto, come in una grande bolla. Ciò aiuterebbe i passeggeri a muoversi più liberamente all’interno. Sarà inoltre dotato di viste panoramiche a 360 gradi per coloro che desiderano sedersi, rilassarsi e godersi un giro autonomo. Oltre a consentire l’oscuramento delle finestre, attivato da un semplice tocco.

