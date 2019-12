Ecco i 12 cibi che possiamo mangiare senza la paura di ingrassare

Esistono degli alimenti, non sono molti, che potete mangiare senza aver alcun problema di ingrassare. Quante volte si torna a casa super affamati e senza pensare si apre il frigorifero o il mobile della cucina e si prende la prima cosa che capita sotto le mani. È importante che sappiate che ci sono alimenti con il quale vi potete abbuffare e non vi fate alcun danno, hanno un apporto calorico molto basso.

Ecco i 12 cibi che potete mangiare senza che vi capiti nulla

1)Il pomodoro: ricco di sali minerali e fibre come rame, fosforo, calcio, manganese, potassio e ferro, può essere mangiato sia cotto che crudo, ha appena 25 calorie, importante anche come antiossidante per la presenza del betacarotene, i folati, vitamine B e E.

2)Il sedano: può essere mangiato in grande quantità, contiene appena 10 calorie, è ricco di acido folico, fibre e potassio. Altri benefici; combatte la stitichezza, abbassa trigliceridi e colesterolo, elimina il gonfiore intestinale, combatte ipertensione e gastrite.

3)Il cavolo nero: contiene appena 33 calorie, degli studi lo confermerebbero ottimo per la prevenzione del tumore al colon, allo stomaco, alla vescica, alla prostata e per ulcere.

4)La lattuga: il suo contenuto di calorie si ferma a 20, ricca di vitamina A e C, fa bene alla vista, previene problemi cardiaci e di umore, ottimo per la pulizia dell’intestino e per liberarsi dalle tossine.

5)I cetrioli: un cetriolo contiene 45 calorie, ottima la sua composizione; acqua, vitamina B, C, e K, acido tartarico, fosforo, magnesio, potassio e manganese.

6)I broccoli: contiene il 20% del fabbisogno giornaliero, contiene 31 calorie e ricco di vitamine A, C, E e K. Il suo contenuto, il sulforafano permette di prevenire cellule cancerogene contro i tumori del seno, dei polmoni e di quelli intestinali.

7)Il cavolfiore: il cavolfiore ha talmente poche calorie che ve lo potreste mangiare intero, indicato in caso di diabete e si dice che abbia anche proprietà anticancro.

8)Le erbe aromatiche e le spezie: apporto calorico irrisorio, aiutano a ridurre grassi, zucchero e sali.

9)Le fragole: alto contenuto di vitamina C, con una porzione arriviamo a 50 calorie, ottimo antiossidante e grazie al suo contenuto di xilitolo buon rimedio per i denti.

10)Le more: contengono 60 calorie, il loro contenuto di flavonoidi e antocianine favorisce l’azione diuretica, depurativa e dissetante.

11)Il pompelmo: apporta 50 calorie e una buona dose di sazietà, ricco di vitamine A, B e C, alleato di fegato e malattie cardiovascolari, riduce i livelli di insulina nel sangue.

12)I mirtilli: leggermente i più calorici di tutti, 85 calorie, ricchi di vitamine A, C, B1, B2 e PP, presenza buona di potassio, ferro, fosforo e calcio.

