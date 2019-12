Ecco i 5 segni dello zodiaco più fortunati del 2020

Siamo ormai quasi alla fine di dicembre e chi vive leggendo l’oroscopo già si sta preoccupando cosa gli regalerà l’anno 2020. Ci si è sbizzarriti e si è cercato di stilare i 5 segni zodiacali più fortunati per l’anno 2020.

Vediamo quali sono i segni zodiacali più fortunati del 2020

Capricorno: sarà il segno più fortunato del 2020, sia per le amicizie che per il lavoro, tutto va nel modo giusto. Grandi soddisfazioni personali sul lavoro e con una vita sociale eccellente. Ama molto le cose antiche e i pezzi di arte, ama molto distinguersi dagli altri, piacciono molto i gioielli da collezione.

Cancro: gli appartenenti di questo segno sono molto romantici e amano molto dedicarsi alla famiglia e alla casa, la arrederanno a proprio modo unico e personale. Anche sul l’abbigliamento vi piace regalarvi cose molto particolari, uniche. Grandi soddisfazioni nel lavoro, ci sarà una importantissima promozione che aspettavate da tempo.

Vergine: avrete un 2020 che scoppierà d’amore e di grandi soddisfazioni lavorative. I vostri progetti in campo lavorativo vi porteranno a raggiungere i vostri obiettivi previsti e addirittura avrete un successo superiore a quello che vi aspettavate. Anche in campo sentimentale vi legherete a qualcuno e vivrete una storia molto coinvolgente. Per vivere l’amore ci vogliono gioielli davvero particolari.

Toro: il 2020 sarà l’anno decisivo, della svolta. Solitamente il Toro è un segno un pò pigro, ma quest’anno che verrà lo farà scattare e prendere delle decisioni veloci e importanti. Nel rapporto con le persone già conosciute i rapporti andranno in via di consolidarsi e in più ci saranno delle nuove conoscenze che renderanno vivace la vostra vita. Amano il benessere e lo stile.

Ariete: la prima parte dell’anno è un periodo tranquillo, quasi insignificante, ma nei secondi sei mesi dell’anno li vedranno combattere contro tutto e tutti per conquistare gli obiettivi prefissati. Ama fare molto sport estremo perché la sua vita è così, pur di raggiungere l’obiettivo prefissato le prova tutte, non ha paura di nulla.

