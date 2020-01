Ecco i 7 formaggi che puoi mangiare anche con il colesterolo alto

Per tutti quelli che soffrono di colesterolo cattivo LDL, è molte volte una sofferenza vedere il formaggio e non poterlo mangiare. Per chi soffre di colesterolo alto i formaggi veramente tabù del tutto sono il pecorino, il parmigiano reggiano e tutti quelli spalmabili. Ma comunque buone notizie per chi ama mangiare i formaggi, ce ne sono alcuni che possono essere mangiati anche da chi soffre di colesterolo alto, sempre in maniera moderata, andiamoli a vedere.

Andiamo a vedere i 7 formaggi che possono essere mangiati per chi ha il colesterolo alto

1)Il gorgonzola: è un formaggio ricco di acqua e a dispetto di quello che si può pensare può essere consumato una volta a settimana, attenzione alle quantità.

2)La ricotta: quella fresca è molto povera di colesterolo, contiene proteine, calcio e ricca di minerali.

3)La crescenza: ottima per i tanti modi di come si può mangiare, in un insalata, con la pasta, in assoluta, contiene livelli di colesterolo molto basso.

4)Il parmigiano: è uno dei formaggi che contiene più colesterolo, ma una piccola spruzzatina sulla pasta anche tutti i giorni, non compromettera’ la vostra salute e i valori di colesterolo.

5)I fiocchi di latte: ci sono vari tipi, ma quelli più magri possono essere consumati fino a tre volte a settimana.

6)La mozzarella: anche questo alimento può essere consumato fino a due volte in una settimana, andateci piano, non di più.

7)La feta: è un formaggio povero di colesterolo, proviene dalla Grecia, fate attenzione a quante volte lo mangiate, contiene molto sale ed è sconsigliato per chi soffre di ipertensione.

Diciamo che per chi ha il colesterolo alto è meglio che facciano attenzione a tutti i tipi di formaggio, a volte li mangiamo integrati in altri prodotti e non lo sappiamo neanche. Per chi soffre di colesterolo deve fare attenzione anche a carni, uova e tante altre cose.

