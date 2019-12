Ecco i 9 cibi più velenosi che mangiamo comunemente

Spesso si mangia fuori, vuoi per lavoro, vuoi per pigrizia o solo per scelta. Probabile anche che a volte inconsciamente mangiamo dei cibi tossici, letali e velenosi. Ma dobbiamo sapere quali sono questi cibi perché poi se mangiati troppo spesso possono portare delle conseguenze negative al nostro organismo. Mangiare dei cibi precotti fa male, non lavare l’insalata è un forte rischio, mangiare un frutto non lavato bene e con la buccia è molto rischioso, possono essere presenti anticrittogamici, o sopra è passato un gatto, un topo e ci ha fatto sopra i suoi bisogni. Il consiglio è di fare molta attenzione e lavare molto bene tutto quello che si deve lavare o con l’amuchina o con il bicarbonato.

Vediamo quali sono i 9 cibi più velenosi che comunemente mangiamo e non lo sappiamo

1)I funghi contengono tossine termolabili, non bisogna mai mangiarli crudi, anche perché cuocendoli queste tossine evaporano

2)Le patate, quando la loro buccia ha un colore verde o quando hanno i germogli, bisogna fare attenzione, contengono solanina e assunta in grandi quantità comporta vomito e allucinazioni

3)Le ciliegie sono buone, ma attenzione all’osso, non bisogna ingoiarlo, provoca mancanza di ossigeno nel sangue

4)Il pesce palla contiene le terodotossine nelle viscere, ingerire un solo grammo può diventare letale

5)Le mandorle, da evitare quelle amare, contengono Amiglabina, una sostanza tossica che si tramuta in acido cianitrico, ingerire appena 50 di queste mandorle vi può risultare letale

6)I pomodori, mangiarne troppi è pericoloso, hanno la stessa sostanza che esistono nei pesticidi

7)La noce moscata, contiene miristicina, si potrebbero avere convulsioni e avere effetti allucinogeni

8)I fagioli, mai ingerirli crudi, contengono fitoemoagglutina, una tossina che può provocare diarrea, vomito e nausea

9)Le mele, è lo stesso discorso delle mandorle amare, da evitare assolutamente i semi.

