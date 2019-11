Ecco i cibi che non fanno ingrassare: lo dice uno studio

Lo studio è stato fatto su pazienti con problemi di obesità, e dimostra come ci siano dei cibi che non fanno ingrassare ed alcuni cibi da evitare. Lo studio ha anche evidenziato come un’alimentazione corretta e uno stile di vita regolare, aiutano a prevenire diverse malattie che a volte possono essere anche gravi.

Ecco i cibi che ci fanno ingrassare e quelli invece che non ci fanno ingrassare

Lo studio che ci avverte sui cibi da evitare, ha portato a risultati che forse già sapevamo, da evitare tutti i tipi di patate, dolciumi, burro, farine raffinate, carni rosse, bevande e carni conservate.

I cibi invece che ci possiamo permettere di mangiare senza correre troppi rischi di ingrassare sono: cereali integrali, lo yogurt, nocciole, noci, mandorle, legumi, verdura, frutta.

La cosa che ci fa un pò sorridere, che nella lista delle cose che non fanno ingrassare c’è la pasta e fagioli. Bisogna fare un chiarimento, i carboidrati non sono vietati a chi deve fare una dieta, devono essere consumati in misura moderata. I carboidrati sono ritenuti da molti esperti indispensabili per il nostro organismo, ci danno energia, proprio quello che fanno i legumi, ottimi anche per il nostro sistema digestivo.

Un’altra cosa che dobbiamo fare attenzione è alle fritture, anche per le fritture non vogliamo dire che non bisogna mangiarla, ma bisogna fare attenzione a dove si mangiano e a quello che si mangia, se proprio la desiderate una volta ogni tanto fatevela a casa in modo da essere sicuri su cosa mangiate.

I cibi che ti rendono felici: ecco i 7 principali, lo dice la scienza

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube