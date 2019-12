Ecco la nuova Xbox: arriverà tra un anno ma è già un successo

La precedente era chiamata Project Scarlet, oggi Microsoft per la prima volta ha mostrato la nuova Xbox, si chiamerà Series X, avrà un design molto originale e una vera potenza bruta. Sarà la prima console di nuova generazione ed è stata svelata poco fa, arriverà fra un anno, tutti i più accaniti giocatori di tutte le età sono avvisati e sorprenderà un pò tutti con le sue forme insoliti ed originali.

Arriverà tra un anno, ma la nuova Xbox è già un successo, andiamo a conoscerla

Microsoft questa volta ha voluto dare una sterzata e ha voluto osare, non sarà il classico formato, sicuramente potrà piacere come non potrà piacere, ma si è cercato di fare un design molto ricercato. Sarà a forma di parallelepipedo, si potrà mettere sia in verticale che in orizzontale. Per le donne che amano tenere i saloni in ordine, sarà difficile posizionarla in modo verticale nel mobile TV, difficile vederla in orizzontale.

La parte importante di questo nuovo mostro della tecnologia si trova all’interno, Microsoft ci aggiorna e ci fa entrare nel dettaglio delle prestazioni della nuova Xbox Series X, la sua risoluzione sarà 4K a 60 frame per ogni secondo, avrà la possibilità di arrivare fino a 120 fps con supporto Variable Refresh Rate, poi è stato aggiunto anche un 8K capability.

Il processore sarà un custom basato su Zen 2, avremo un GPU basato sull’architettura RDNA di AMD. Sposando i dischi SSD, i caricamenti saranno di una velocità eccezionale. Ci saranno poi tecnologie che abbaseranno la latenza come Dynamic Latency Input e l’auto Low Latency Mode. Il controller avrà un tasto esclusivo per condividere screenshot e video, e sarà compatibile con Xbox One e Windows 10.

