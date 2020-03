Ecco le previsioni meteo da lunedì 23 marzo

Bentornati all’appuntamento con le previsioni meteo per i prossimi giorni. L’inizio della prossima settimana si preannuncia come pienamente invernale. Questo nonostante il calendario ci dica che sia iniziata la primavera. L’alta pressione che attualmente sovrasta il mediterraneo sarà letteralmente spazzata via da una massa di aria gelida provenienti dalla Russia. Il freddo dunque dal Nord Europa si sposterà verso il nostro paese causando un calo delle temperature.

Il forte calo termico porterà neve anche a bassa quota. Insomma possiamo tranquillamente parlare di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Il tempo inizierà a peggiorare nella giornata di lunedì 23 marzo a causa del rinforzo del vento di grecale che porterà ad un primo calo termico su tutta la penisola. Sempre lunedì si verificheranno le prime nevicate sull’Appennino. Il vero peggioramento del tempo sulla nostra penisola lo avremo però a partire da martedì 24 marzo. Il freddo sarà ancora più intenso ed infatti le nevicate si verificheranno anche a quote molto basse e persino sulle coste. Nevicate in collina sono attese in particolare in Emilia-Romagna.

Il maltempo investirà anche il Sud Italia con forti piogge e temporali. Per quanto riguarda invece le temperature, sono attese in forte calo. Al Nord le massime saranno di 6 gradi e le minime di zero. Al Centro massime 6 e minime 2. Al Sud invece massime 8 e minime 4 gradi. A presto con le nuove previsioni Meteo.

