Ecco quali possono essere i migliori regali di Natale per ogni segno zodiacale

Le feste di Natale, e non solo, sono sempre più vicine, ci sono tanti regali da fare ai nostri partner, ai parenti, agli amici. C’è Natale, poi arriva la notte di Capodanno, poi la Befana, e così inizia la nostra ricerca a cercare il regalo perfetto, ecco qualche consiglio.

I migliori regali di Natale da fare per tutti i segni dello zodiaco

Ariete: per l’uomo Ariete che ama la tecnologia andate sul sicuro, un iPod gli farà molto piacere; per la donna un trattamento estetico in una spa la renderebbe molto felice.

Toro: per l’uomo Toro che ama passare le feste in famiglia una bottiglia di vino da bere insieme ad amici sarebbe gradita; per la donna andate vicino a qualcosa di pelle, una borsa.

Gemelli: il regalo per l’uomo è un cellulare; per la donna che piace molto arredare casa potreste regalare qualcosa di particolare, ad esempio un vaso.

Cancro: all’uomo Cancro un bel completo sciarpa, cappello e guanti lo farà felice; per la donna un set di bagnoschiuma e creme profumate.

Leone: per l’uomo Leone un capo di abbigliamento di valore sarebbe un piacere; per la donna un gioiello anche se non ha un grandissimo valore.

Vergine: per l’uomo il regalo adatto potrebbe essere un portafoglio o un orologio; per la donna una bella borsa di pelle la renderebbe felice.

Bilancia: all’uomo di questo segno piace leggere, un buon libro sarebbe l’ideale; alla donna che è molta attenta all’estetica, un bel massaggio gli farebbe piacere.

Scorpione: all’uomo potrebbe andare bene un orologio o un portafogli; alla donna della lingerie audace farebbe proprio al suo caso, e forse anche al vostro.

Sagittario: per l’uomo fatevi un regalo insieme, un buon fine settimana; per la donna un bel libro potrebbe essere gradito.

Capricorno: all’uomo un portadocumenti o un portafogli fa sempre piacere, per la donna crema o bagni per il corpo, ma che siano di qualità.

Acquario: per l’uomo un biglietto di un evento sportivo o un concerto farebbe piacere, per la donna un bel massaggio rilassante andrebbe bene.

Pesci: all’uomo che è uno sportivo un qualcosa di utile, un attrezzo per allenarsi; per la donna un bel invito a cena in un ristorante importante.

