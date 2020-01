Ecco quali sono gli sport che vi aiutano a dimagrire e farvi tornare in forma

Ci sono degli sport che senza un eccessivo impegno ed eccessivi sforzi vi aiutano a dimagrire e a tornare in forma. La decisione di dimagrire è tornare in forma ha bisogno di una doppia costanza, l’alimentazione che deve essere sana e bilanciata e uno sport da fare con costanza, così da bruciare calorie e ottenere il doppio obiettivo.

Vediamo quali possono essere gli sport che vi aiutano a dimagrire e tornare in forma

Per raggiungere questo obiettivo ci sono gli sport più indicati e quelli meno indicati; da scegliere per raggiungere questi obiettivi bisogna trovare quegli sport che si riescono a fare per lungo tempo senza troppo stancare, che possono essere:

Camminare: forse come esercizio fisico viene troppo sottovalutato, ma è molto semplice metterlo in pratica. Anche per fare una camminata a scopo benefico dobbiamo parlare di una camminata controllata, e cioè con abbigliamento adeguato, parliamo anche di scarpe adeguate, un ritmo adeguato da mantenere, una postura giusta e che non faccia l’effetto opposto di portarci danni. Questa è un’attività che può essere seguita anche in casa nel periodo di freddo e pioggia, basta organizzarsi con un tapis roulant e l’allenamento è fatto.

Correre: dopo la camminata troviamo la corsa, ottima per la perdita di peso e tonificare i muscoli, durante la corsa lavorano in modo adeguato glutei, cosce e addome.

Bicicletta: andare in bicicletta significa bruciare calorie molto in fretta e nello stesso tempo modellare i muscoli in breve tempo. Ancora meglio se in bici si riescono a fare dei percorsi misti, così si ottengono risultati ottimali. Il ragionamento è uguale a quello di chi cammina, l’attività di andare in bici lo si può fare anche da casa utilizzando una cyclette.

Saltare la corda: vi sembrerà strano ma aiuta a bruciare tante calorie, in più vi può piacere e divertire ascoltando anche un pò di musica. Saltare la corda aiuta a modellare glutei, gambe e addome.

