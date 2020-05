Il decreto Rilancio prevede un ecobonus del 110% per chi cambia la caldaia e gli infissi dal prossimo 1° luglio 2020 e per terminare il 31 dicembre 2021. Un bonus con regole stringenti e non per tutti. Scopriamo chi potrà richiederlo e come.

Ecobonus 110%: ecco chi può fare domanda

L’ecobonus 110% non è per tutti, ne hanno diritto le persone fisiche al di fuori di arti e professioni, e fuori dall’esercizio di attività commerciali.

I lavori per poter accedere al beneficio devono essere svolti in condomini o per le unità immobiliari indipendenti “prima casa”.

Quindi, si potrà fruire dell’ecobonus 110% solo per la prima casa, e non si ha diritto per la seconda casa o la casa delle vacanze. È prevista un’eccezione per la seconda casa che prevedere l’accesso se l’immobile è in condominio.

I tempi di realizzazione sono stretti perché per poter fruire dell’ecobonus bisognerà effetturare opere di coibentazione e consolidamento antisismico che chiedono tempi lunghi.

Bisogna considerare anche i tempi lunghi delle assemblee condominiali sospese per l’emergenza da Covid-19.

Come tutti gli altri bonus sarà adottato il criterio di cassa.

Questo principio prevede che l’agevolazione dell’ecobonus sarà calcolata sulle somme saldate nei diciotto mesi in cui l’agevolazione è attiva: dal 1° luglio 2020 e per terminare il 31 dicembre 2021.

Nello specifico, i lavori sono rivolti all’efficienza energetica e diminuzione del rischio sismico, tra gli interventi troviamo:

– agevolazione per l’installazione di opere dirette all’isolamento termico;

– bonus per la surroga delle caldaie con pompe di calore o condensazione;

– interventi diretti alla salvaguardia dell’attività sismica;

– restauro degli immobili e così via.

Ecobonus e cappotto termico

Per il cappotto termico il tetto di spesa è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare.

Il valore arriva fino al 30mila euro nei condomini per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento o con la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.

Il tetto di 30mila euro anche per la sostituzione di impianti a gasolio con impianti di riscaldamento a pompa di calore.

