Ecotassa 2020: ecco le auto che dovranno pagare

Dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 esisterà la maggiorazione, la cosiddetta Ecotassa, per chi va ad acquistare delle auto nuove indipendentemente se sono alimentate a benzina o diesel e che superano i 160g/km, che si calcola in funzione della Co2 emessa dal veicolo per ogni chilometro. Questa misura è nata per scoraggiare gli automobilisti che potrebbero immatricolare auto inquinanti per acquistare elettriche ed ibride, anche perché per il 2020 è previsto un incentivo per l’acquisto di queste auto.

Ecco le classi delle auto che dovranno pagare l’ecotassa 2020

Le auto che dovranno pagare l’ecotassa sono suddivise in quattro classi, vediamo come:

Pagano euro 1100,00 per quelle che vanno da 161 a 175 g/km

Pagano euro 1600,00 per quelle che vanno da 176 a 200 g/km

Pagano euro 2000,00 per quelle che vanno da 201 a 250 g/km

Pagano euro 2500,00 per quelle che vanno oltre 250 g/km

Per calcolare l’ecotassa viene preso come parametro di riferimento le emissioni di Co2 che sono riportate sul libretto di circolazione; l’ecotassa deve essere gestita dal proprietariodell’auto, pagare il contributo con l’F24, il codice tributo è il 3500.

Ecco le auto coinvolte

La lista delle auto interessate si aggiorna in continuazione, andiamo a vedere quelle interessate al momento:

Audi: A3/4/5/6/7/8, A6 allroad, R8, RS3/4/5/6/7, S1/3/4/5/6/7, SQ5/7, TT, Q5/7/8

Abarth: 124 Spider

Alfa Romeo: 4C 1750, Giulia, Giulietta, Stelvio

Aston Martin: DB 11, DBS Superleggera, Rapide S, V12, Vanquish cabrio, V8 Vintage

Bentley: Bentayga, Continental GT, Flying

BMW: 335d, 340i, 435d, 440i, 540i, 640d, 650i, 740ld, 750d, M1/2/4/5/6, X3/4/5/6/7, Serie 1/2/3/5/6/7/8, Gran Turismo

Citroen: SpaceTourer

Ferrari: 488 GTB, Spider, 812, F12, GT4 Lusso, Portofino, LaFerrari

Fiat: 500X, 500L, Doblo’, QUBO, Tipo

Ford: Edge, Focus, Kuga, Mondeo, Mustang, Galaxy, S-Max

Jaguar: E-pace, F-pace, F-type, XE, XF, XJ

Jeep: Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, Wrangler

Kia: Optima, Sportage, Stinger

Land Rover: Defender, Evoque, Discovery, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover

Mercedes: Classe B/C/E/G, GLA, GLC, GLE, CLA, GT, Maybach, S350/400/450/560/600/63/65, SL, SLC, V200, V250, Classe C/E/G/GLB/S/V, CLS coupe’, GLC suv, GLC coupe’

Mitsubishi: Outlander, Eclipse Cross, Pajero

Maserati: Ghibli, Levante, Quattroporte

Mazda: CX-5

McLaren: 540C, 570GT, 570S, 720S

Nissan: X-Trail, 370Z, GT-R

Opel: Combo, Insignia, Mokka, Zafira

Porsche: Macan, 718 Cayman, 911, Cayenne, Panamera

Peugeot: Traveller BlueHDI

Renault: Koleos, Espace, Megane

Seat: Leon, Alhambra, Tarraco

Suzuki: Jimmy

Toyota: GT86, Land Cruiser

Volkswagen: Multivan, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg

Volvo: S90, V60, V60 Cross Country, V90, XC40, XC60, XC90

