Eddie Irvine analizza la Formula 1 e dà un consiglio alla Ferrari

L’ex pilota della Ferrari in Formula 1, Eddie Irvine, ha rilasciato nei giorni scorsi una videointervista molto interessante ai nostri colleghi del blog ‘L’Insider‘. L’ex pilota del cavallino rampante ha parlato della Formula 1 di ieri, oggi e domani fornendo la propria analisi sulla situazione attuale della massima competizione automobilistica. L’ex compagno di squadra di Michael Schumacher per 3 stagioni alla Ferrari, ha fatto innanzi tutto un confronto tra la F1 dei suoi tempi e quella attuale.

Eddie Irvine parla della Formula 1 e da un consiglio alla Ferrari

Secondo Eddie Irvine, che ha iniziato la sua carriera in Formula 1 alla Jordan nel 1993, le differenze tra la competizione odierna e quella dei suoi tempi sono evidenti. Negli anni 90 le qualità umane contavano molto di più di adesso, in una Formula 1 dove ormai la tecnologia ha il ruolo più importante con monoposto che sotto tanti aspetti sono state quasi automatizzate. L’irlandese però riconosce che anche se le cose sono cambiate molto, anche oggi per correre in Formula 1 bisogna avere delle qualità fuori dal comune e che le auto richiedono una precisione ed un’accuratezza anche superiore a quanto avveniva ai suoi tempi.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a L’insider, Eddie Irvine ha parlato anche del suo ex compagno Michael Schumacher. L’ex pilota ha ammesso che “Schumi” era un vero campione e pur guidando la sua stessa auto era molto più veloce di lui. La differenza era talmente elevata che quando vedeva le telemetrie del suo compagno, spesso non credeva ai suoi occhi. Irvine ha però voluto sottolineare come i rapporti tra loro due sono sempre stati ottimi. Questo nonostante all’epoca sui giornali si parlasse di alcune frizioni tra i due, che però l’ex pilota irlandese smentisce e bolla come fake news.

Tornando ai giorni nostri, l’ex ferrarista che dalla Formula 1 si è ritirato nel 2022 dopo un’esperienza di 3 anni alla Jaguar tutt’altro che memorabile, ha voluto dare un consiglio alla Ferrari. Eddie Irvine nel corso della video intervista ha consigliato al cavallino rampante di puntare senza mezzi termini su Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco secondo l’irlandese è l’unico in grado di poter dare serio filo da torcere alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Di contro l’ex pilota di F1 non nasconde la sua antipatia per Sebastian Vettel, un pilota che a suo dire sarebbe a dir poco sopravvalutato e che potrebbe creare non pochi problemi a Leclerc nella sua corsa al titolo mondiale il prossimo anno. Secondo Eddie Irvine il recente Gran Premio di Formula 1 d’Italia in cui vi è stato un memorabile testa a testa tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton ha dato dimostrazione delle capacità del giovane pilota monegasco che dunque l’anno prossimo potrebbe dire la sua in campionato ma a patto di ricevere dalla Ferrari un supporto completo.

