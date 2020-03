Elezioni amministrative e referendum: ecco perchè potrebbero slittare a fine anno

Con i decreti che il governo sta vagliando per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, molto probabilmente sarà previsto anche uno slittamento delle elezioni amministrative, già previste per la metà di maggio. L’election day dovrebbe accorpare alle elezioni amministrative anche il referendum ma metà maggio appare una data troppo vicina per poter andare alle urne e il voto potrebbe slittare a fine anno, tra ottobre e dicembre. Vediamo perchè.

Elezioni amministrative a fine anno

Appare ormai scontato, anche se non ancora ufficiale, che il voto per le elezioni amministrative, previsto tra metà maggio e inizio giugno (ancora non è stata stabilita una data certa), possa slittare a fine anno. La cosa non appare molto rassicurante perchè lo slittamento significherebbe che l’emergenza coronavirus non sia ancora terminata nel prossimo mese.

Ad andare al voto amministrativo devono essere Campania, Puglia, Valle D’Aosta, Toscana, Marche, Liguria e Veneto. Con il decreto al vaglio il governo potrebbe prorogare il mandato degli attuali presidenti delle Regioni e allo stesso tempo potrà aprire una nuova finestra elettorale in autunno (tra ottobre e dicembre). Si devono rinnovare le poltrone dei governatori regionali ma anche quelle di oltre 100 sindaci.

Questo perchè? Si teme forse che per metà maggio/inizio giugno si debba ancora stare isolati in casa per colpa del Coronavirus? Il problema non è tanto il giorno in cui bisogna recarsi alle urne, ma piuttosto la campagna elettorale che si apre 30 giorni prima delle elezioni per chiudersi il penultimo giorno prima del voto.

Se si votasse per metà maggio, quindi, la campagna elettorale, con tutto quello che comporta, dovrebbe aprirsi a metà aprile, data per la quale ancora non siamo certi di essere usciti dall’emergenza (anche se tutti lo speriamo vivamente). Da ricordare che una campagna elettorale comporta assemblee, comizi, riunioni, porta a porta; tutte cose che al momento sono vietate a causa degli assembramenti.

In questo caso la campagna elettorale sarebbe davvero anomala senza contatti tra candidati, forze politiche e cittadini e potrebbe svolgersi solo attraversa i mass media (e per questo essere falsata). Proprio per questo la soluzione migliore appare quella di far slittare il tutto in autunno.

