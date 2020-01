Eliminare la pancia: è solo un inestetismo o anche un problema di salute

Avere la pancia è un problema che colpisce molte persone; ma le maniglie dell’amore, la ciambella, la pancetta non sono solo inestetismi, possono anche un problema di salute. Infatti il grasso addominale può avere dei segnali a livello salutare che possono essere ormonali o un sintomo di alimentazione scorretta e vita troppo sedentaria. I rimedi possono essere una buona dieta e un buon esercizio fisico, si possono consigliare anche trattamenti fitoterapici.

Andiamo a vedere perché si accumula grasso sulla pancia e quali possono essere i rimedi

Chiamarlo grasso addominale o grasso viscerale è come dire la stessa cosa, lo dobbiamo ritenere un campanello d’allarme per la nostra salute, può essere associato a delle patologie da non sottovalutare come il diabete mellito di tipo II, un interessamento di pericolo Alzheimer e rischi cardiovascolari. Molto diffuso più tra gli uomini che tra le donne in quanto protette da accumulo di grasso metabolico e tendenzialmente viene depositato su glutei e fianchi e sulle cosce.

Il problema della pancia degli uomini si potrebbe solo rilevare come motivo di sedentarietà risolvibile con attività fisica e alimentazione. Il problema è il motivo non potrebbe risolversi così facilmente, la pancia gonfia o il palloncino potrebbero avere altre cause tipo il colon irritabile, lo stress, intolleranze alimentari. In questo caso, se hai qualche dubbio, è meglio farti consigliare da qualche medico.

Per eliminare questo grasso ci vuole attività fisica, ma la cosa importante è iniziare a fare subito una dieta e poi proseguire con esercizi fisici che possono essere il nuoto, la bicicletta, l’aerobica, pilates e yoga, così da tonificare il corpo. Si può iniziare facendo delle semplici passeggiate che iniziano a bruciare gli zuccheri.

Per eliminare la pancia gli alimenti che ti possono aiutare possono essere pesce, uova e carni bianche. In generale sono efficienti per sgonfiare pancia e palloncino gli alimenti con il cromo; carne di manzo, datteri, prugne, nocciole, noci, asparagi, cipolle, broccoli, funghi, mais, cereali integrali. Evitare alcolici, bevande zuccherate e formaggi grassi.

Un’altra cosa importante da fare è una buona idratazione bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Per renderla più piacevole si può aggiungere all’acqua del limone, della menta o semi di lino. Usare il ginepro aiuta il fegato e i reni ad una azione diuretica.

A livello di interventi estetici e non invasivi per far sciogliere il grasso, si può ricorrere alla radiofrequenza a polarità alternata. Questa terapia può essere svolta sia con tecniche manuali sia apparecchiature per uso estetico.

