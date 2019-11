Elkann furioso con Leclerc e Vettel dopo il GP del Brasile

Il presidente della Ferrari John Elkann si è detto “molto arrabbiato” con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la coppia di piloti della Ferrari coinvolta in una collisione durante un elettrizzante Gran Premio del Brasile domenica che ha messo fine alla gara di entrambi. Elkann, che è anche Presidente del gruppo Fiat Chrysler Automobiles si era tenuto lontano dai radar per quanto riguarda la Formula 1 nonostante la sua posizione elevata nella società.

Ma dopo l’implosione di Interlagos, Elkann ha detto all’ANSA : “Sono molto arrabbiato per il Gran Premio di Formula 1 del Brasile di domenica. Quello che è successo ci fa capire quanto sia importante la Ferrari. I piloti, non importa quanto siano bravi, non devono dimenticare di essere piloti Ferrari. “Il lavoro di squadra è importante in quanto l’unica cosa che conta è che la Ferrari vinca. È stata una stagione straordinaria per il numero di pole, ma non sono stati convertite in vittorie ”, ha affermato Elkann con riferimento alle nove pole ottenute da Leclerc (7) e Vettel (2).

Mattia Binotto dovrà risolvere il problema una volta per tutte se vuole vincere nel 2020

In ogni caso, è chiaro che il caposquadra Mattia Binotto e il management della Ferrari hanno una crisi da risolvere poiché nessuno dei due piloti è disposto a capitolare all’altro. Devono affrontare le regole di ingaggio se vogliono ottenere una stagione vittoriosa il prossimo anno. La loro faida automobilistica è costata cara alla scuderia del cavallino rampante quest’anno, e per essere seri contendenti – con la migliore macchina a loro disposizione – i loro piloti devono smettere di farsi la guerra a vicenda.

